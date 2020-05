Военные суда США впервые за 30 лет вошли в Баренцево море

Эсминцы ВМС США USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook и британский фрегат HMS Kent отрабатывают в Баренцевом море операции по обеспечению безопасности судоходства. Минобороны РФ поставлено в известность.

Эскадренные миноносцы USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook и судно снабжения USNS Supply ВМС США, а также фрегат HMS Kent Королевского военно-морского флота Великобритании вошли в акваторию Баренцева моря. Они отрабатывают операции по обеспечению безопасности морского судоходства в сложных природных условиях за Северным полярным кругом, сообщили Военно-морские силы Соединенных Штатов в понедельник, 4 мая. Суровая погода Арктики требует постоянного внимания и практики, говорится в сообщении.

#USNavy and @RoyalNavy working together in the #BarentsSea, while conducting maritime security operations in challenging environments above the Arctic Circle, to assert freedom of navigation and demonstrate seamless integration among allies.

