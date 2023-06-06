Военные Украины обвинили РФ в подрыве плотины Каховской ГЭС: объявлена эвакуация (ДОПОЛНЕНО)
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Российские войска подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило украинское оперативное командование "Юг".

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Через пять часов вода достигнет критического уровня, поэтому жителей ряда сел на правобережье вывезут в безопасное место.

Отмечается, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровск, и частично город Херсон — остров Корабел.

Как отметил глава ОВА Александр Прокудин, через пять часов вода достигнет критического уровня.

"Началась эвакуация жителей опасных районов, все службы работают… Прошу собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусов эвакуации. Отдельно обращаюсь к жителям Левого берега. Прошу сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и спасти свою жизнь. Немедленно оставьте опасные территории", — заявил он.

"В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают", — написала украинская сторона в Facebook.

В то же время "мэр" захваченной армией РФ Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с российскими государственными СМИ отрицал подрыв на территории ГЭС.

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