Военные Украины обвинили РФ в подрыве плотины Каховской ГЭС: объявлена эвакуация (ОБНОВЛЕНО)

Российские войска подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило украинское оперативное командование "Юг". Из-за подрыва ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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Через пять часов вода достигнет критического уровня, поэтому жителей ряда сел на правобережье вывезут в безопасное место.

Отмечается, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровск, и частично город Херсон — остров Корабел.

Как отметил глава ОВА Александр Прокудин, через пять часов вода достигнет критического уровня.

"Началась эвакуация жителей опасных районов, все службы работают… Прошу собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусов эвакуации. Отдельно обращаюсь к жителям Левого берега. Прошу сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и спасти свою жизнь. Немедленно оставьте опасные территории", — заявил он.

Каховская ГЭС из-за вражеского подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Об этом заявили в Укргидроэнерго.

"Ночью 6 июня российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит", — говорится в сообщении.

Ukranians blow up Kahovka dam Herson pic.twitter.com/6VnflTeoGm — ZOKA (@200_zoka) June 6, 2023

Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели, отметили в Укргидроэнерго.

"Укргидроэнерго пока продолжает анализировать ситуацию, наши специалисты работают над уточнением масштабов разрушения, скорости и объемов воды", — добавили в компании.

"В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают", — написала украинская сторона в Facebook.

В то же время "мэр" захваченной армией РФ Новой Каховки Владимир Леонтьев в беседе с российскими государственными СМИ отрицал подрыв на территории ГЭС.