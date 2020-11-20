Война в Карабахе: Азербайджанские войска вошли в Агдамский район Карабаха
Foto: Reuters/Scanpix

Азербайджанские войска вошли в Агдамский район в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе, объяснил Баку.

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Подразделения армии Азербайджана вошли в Агдамский район в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, сообщило азербайджанское министерство обороны в пятницу, 20 ноября. Это произошло в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Конфликт между Ереваном и Баку вокруг спорного региона обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий. В начале ноября премьер Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Соглашение предполагает, что подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

Это вызвало массовые протесты в Ереване с призывами к отставке премьер-министра. Демонстранты считают, что Пашиняну не следовало принимать значимое для страны решение без обсуждения с широкой общественностью.

ЕС считает прекращение огня лишь первым шагом

Евросоюз назвал прекращение огня в Нагорном Карабахе лишь началом полного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном. Брюссель призвал к незамедлительному выводу "всех иностранных боевиков из региона" и к расследованию возможных военных преступлений, а также подчеркнул важность создания условий для безопасного возвращения беженцев.

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Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Россия Армения Азербайджан Нагорный Карабах
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