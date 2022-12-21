Война в Украине. Как комплекс Patriot облегчит жизнь Киеву и испортит настроение в Москве

Белый дом в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в среду подтвердил, что Украина получит передовую американскую ракетную систему Patriot для противодействия ударам российский ракет и беспилотников.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Об этом пресс-служба администрации сообщила еще 20 декабря.

"21 декабря президент Байден объявит новый значительный пакет помощи Украине в сфере безопасности почти на 2 миллиарда долларов (1,88 млрд евро). Он будет содержать очень важную новую способность: ракетную батарею Patriot, которая станет жизненно важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины", — сказал представитель Белого дома.

С начала войны в феврале Украина уже получила множество западных средств ПВО — от переносных ракет "Стингер" до более современных систем с радиолокационным или тепловым наведением. Все они обеспечивают комплексный уровень защиты от различных угроз.

Последние несколько лет украинские чиновники публично призывали США предоставить именно "Пэтриоты".

Но просьбы Киева в Вашингтоне игнорировали. До начала российского вторжения основная противовоздушная помощь США заключалась в поставке переносных зенитно-ракетных комплексов ближнего радиуса действия, а не больших и мощных систем ПВО и ПРО.

Перелом произошел только в октябре нынешнего года, когда ВСУ получили новейшую немецкую систему IRIS-T. Спустя еще несколько недель Украине передали несколько американо-норвежских комплексов NASAMS.

На Западе заявили, что хотят создать в Украине эшелонированную систему ПРО, связав в ней поставляемые из разных стран и уже имеющиеся у ВСУ вооружения. До сих пор в этой системе отсутствовали дальнобойные комплексы — и, как считают эксперты, Patriot может занять эту нишу.

Системы Patriot чрезвычайно эффективны и очень дороги. Одна ракета Patriot стоит около 3 млн долларов (2,8 млн евро) — в три раза больше, чем ракета системы NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System), две из которых уже несколько недель работают в Украине.

В последней модификации ПАК-3 батарея может нести до 128 ракет (16 в каждой установке). Однако пока неизвестно, может ли Украина получить именно такую модель.

Ни американские военные, ни войска других стран НАТО не смогут управлять этими системами на территории Украины, поэтому, как и в случае с другим западным оружием, украинским военным предстоит научиться пользоваться этими системами — и это обучение будет проходить за пределами их страны.

Такая подготовка, возможно, уже идет полным ходом, а американские военные недавно заявили, что с января расширят программу подготовки украинских войск в Германии.

Анализ. Не панацея, но серьезное подспорье для защиты Украины

Павел Аксенов, корреспондент "Би-би-си"

ЗРК Patriot — точно не серебряная пуля, которая сможет решить все проблемы украинской противовоздушной обороны. Это действительно очень эффективный комплекс, но его возможности ограничены несколькими обстоятельствами.

Во-первых, он специализируется на борьбе с баллистическими ракетами. Это не означает, что он не способен бороться с другими целями, но Украине он будет нужен именно для этого: других средств для борьбы с такими целями у ВСУ сейчас нет.

Второе — Киеву, судя по всему, будет передана всего одна батарея. Такая батарея может включать в себя до восьми пусковых установок, хотя, возможно, их в ее составе будет поставлено и меньше. Однако комплекс представляет собой одну единицу ПВО — он выстроен вокруг одного радара, одного командного центра, одной антенно-мачтовой машины и одного электрогенератора. Эта батарея сможет прикрыть один довольно крупный объект, но не сможет защитить несколько.

Есть еще одно обстоятельство, которое повлияет на скорость размещения этого комплекса в Украине: персонал для такой системы готовится долгое время, специалистов, командный состав, операторов могут готовить месяцами — даже с учетом того, что найти в Украине грамотных и опытных офицеров ПВО будет несложно.

Американский персонал не сможет участвовать в его работе в Украине по политическим причинам: это было воспринято как участие США в войне с Россией. В Вашингтоне, вероятно, не хотели бы осложнять отношения с Москвой настолько.

Если размещение "Пэтриотов" в Украине произойдет в ближайшее время, то это будет означать, что подготовка к этому началась еще несколько месяцев назад.

В Москве недовольны



Неудивительно, что поставки современного комплекса ПВО вызвали неудовольствие в России.

Москва назвала любые планы по развертыванию "Пэтриотов" провокацией и дальнейшим расширением военного участия США в Украине.

Еще в ноябре заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев публично предостерег Запад от предоставления этой системы ПВО.

"Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил", — заявил он, выразив надежду, что "атлантические импотенты это понимают".

Foto: AP/Scanpix

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле разделяют эту точку зрения.

Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 15 декабря отметила, что передача "Пэтриотов" украинским войскам приведет к эскалации конфликта.

"Ранее многие эксперты, в том числе и за океаном, сомневались в разумности такого шага, ведущего к эскалации конфликта, повышающего риск прямого втягивания американской армии в боевые действия", — сказала она.

Решение об отправке батареи — это четкий сигнал, что Вашингтон по-прежнему готов делать все необходимое для помощи Украине. Поставки России Ираном ударных беспилотников и, возможно, другого оружия, усиливают беспокойство. В итоге в Украину будут поставлены более современные западные системы, чего Москва бы явно не хотела.

Какой именно общий эффект окажут системы Patriot, сказать сложно.

Они, безусловно, обеспечат дополнительный уровень защиты, но их размер и стоимость означают, что много их Украина не получит.

Почему Patriot так нужен Украине?

Название PATRIOT — это аббревиатура. Она расшифровывается как "Радар слежения с фазированной решеткой для перехвата цели" (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target).

В Америке систему Patriot начали разрабатывать еще в середине 1980-х годов. В боевых условиях ее начали использовать в начале 90-х во время войны в Персидском заливе.

Основные преимущества этого комплекса — высокая скорость приведения в боевую готовность, способность вести огонь по нескольким целям одновременно, высокая маневренность и помехоустойчивость.

Одно из главных достоинств "Пэтриотов" для Украины — способность сбивать не только самолеты или крылатые ракеты, но и баллистические.

Именно этот тип ракет больше всего донимает украинские силы ПВО, потому что его почти невозможно перехватить. Ракета летит не над поверхностью земли, а поднимается по баллистической траектории вверх и оттуда почти вертикально на огромной скорости атакует цель.

Как заявляется американским производителем, новейшая система Patriot может поражать баллистические ракеты на высоте до 20 км.

"PATRIOT PAC-3 — последняя модификация — может работать по "Искандерам" (российские баллистические ракеты), по "Кинжалу" (гиперзвуковая авиационная ракета), по "Циркону" (гиперзвуковая противокорабельная ракета). Из того, что нам предоставили, это было бы лучшим решением на текущее время", — объяснил в интервью BBC News Украина генерал запаса Игорь Романенко, в должности заместителя начальника генштаба ВСУ отвечавший за противовоздушную оборону в 2006-2010 годах.

Еще одна особенность последней модификации (РАС-3) — это попадание ракеты-перехватчика непосредственно в цель, а не подрыв рядом с ней.

Кроме США, системы Patriot стоят на вооружении нескольких стран. Речь идет о Германии, Швеции, Японии, Кувейте.

В командовании украинских Воздушных сил уже заявляли, что комплексы Patriot могут быть эффективно встроены в систему отечественной противовоздушной обороны. Принимая во внимание стоимость и эффективность системы, они, вероятно, будут применяться для защиты крупных городов или критически важной инфраструктуры.