Война в Украине: Путин приказал прекратить огонь по случаю Рождества. Киев назвал это лицемерием

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Кремль.

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Объявить перемирие именно на это время — на время рождественских (по юлианскому календарю) церковных служб — призвал глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл.

Именно на этот призыв, согласно сообщению пресс-службы российского президента, и откликнулся Путин. Кроме того, он призвал объявить прекращение огня и украинцев.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова", — цитирует пресс-служба Владимира Путина.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина предложения Путина не примет.

"Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает РФ. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории, — написал Подоляк. — Второе. РФ должна оставить оккупированные территории — только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе".

Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Рф. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території…

Друге. Рф має залишити окуповані території — лише тоді у неї почнеться "тимчасове перемир'я". Лицемірство залиште собі… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023

В комментарии для СМИ Подоляк также заявил, что распоряжение Путина — это "исключительно пропагандистский жест", призванный снизить интенсивность боев и таким образом выиграть время.

"Россия хочет показать якобы "гуманистические подходы в войне" и таки попробовать убедить европейцев с тем, чтобы они начали давить на нас, — считает Подоляк. — Задача у них одна: "немедленный стол переговоров, принятие российского ультиматума, новая линия разделения". Вот циничный смысл указания Путина о "временном прекращении огня". Банальная уловка. В этом нет ни малейшего желания прекратить войну".

Накануне представители Украины прогнозировали, что Россия может нанести новые удары ракетами и дронами-камикадзе в течение 6-7 января.

Страна подверглась массовому ракетному удару со стороны армии РФ в новогоднюю ночь, несколько человек погибли. Россия также била по Украине во время Пасхи — одного из главных православных праздников.