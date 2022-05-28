Война в Украине: российская армия взяла Лиман, кольцо вокруг Северодонецка сжимается

Подразделения российской армии продолжают медленное, но поступательное наступление на востоке Украины, пытаясь взять под контроль всю территорию Донбасса. За последние сутки армия РФ захватила город Лиман в Донецкой области и активизировала попытки взять в окружение украинские войска, защищающие Северодонецк — административный центр подконтрольной Украине части Луганской области.

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В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на Донбассе "очень тяжелой". "Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их, то они ошибаются, — сказал он [цитата по агентству Интерфакс]. — Донбасс будет украинским, потому что это — мы. И даже если Россия принесет туда разрушения и страдания, мы все равно восстановим каждый город, каждую громаду. Там не будет никаких альтернатив нашим украинским флагам".

Что происходит в Северодонецке

В пятницу российские СМИ обнародовали заявление представителя "народной милиции" самопровозглашенной ЛНР Андрея Марочко, заявившего, что Северодонецк полностью окружен. "Пути сообщения между Северодонецком и Лисичанском у украинских войск отсутствуют, поскольку мы контролируем мост, где можно было проехать на большой тяжелой технике военной", — сказал Марочко в эфире российского телевидения.

Об этом же сообщил и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, по словам которого чеченские подразделения взяли выходы из Северодонецка под контроль.

Украинские власти эту информацию отрицают. "Сепаратистские "сми" распространяют лживые заявления "ленеровских командиров", что город отрезан, — заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. — Это не соответствует действительности. Областной центр не отрезан, бои продолжаются в окрестностях города. Россияне вошли в район гостиницы "Мир" и автовокзала".

Активное наступление на Северодонецк украинские войска ведут с середины мая. Им удалось полностью захватить город Рубежное к северу и прорваться ближе к трассе, ведущей в Бахмут. В последнее время ее начали называть "дорогой жизни": это основной путь доставки в город гуманитарной помощи, боеприпасов и подкрепления для украинских сил на этом направлении.

25 мая российские войска на некоторое время смогли перерезать трассу и установить на ней свой блокпост, но ВСУ его разрушили — и дорога осталась разблокированной. Однако по данным генштаба ВСУ, армия РФ не оставляет попыток атаковать на этом участке фронта.

Ожесточенные обстрелы городских кварталов при этом в последние дни значительно участились. По данным Стрюка, в 130-тысячном Северодонецке повреждены 90% жилого фонда; почти 60% домов не подлежат восстановлению — их придется строить заново.

До этого Гайдай уточнил, что российская диверсионно-разведывательная группа захватила гостиницу "Мир", которая находится недалеко от объездной дороги и автовокзала.

Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в пятницу опроверг информацию о полном окружении города. По его словам, "две трети по периметру города заняты врагом, он находится в жесткой обороне".

По словам Гайдая, российские войска не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни — украинским военным "хватит сил и средств держать оборону". При этом Гайдай добавил: "Не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, придется отойти".

Однако в начале недели глава областной администрации Луганщины Сергей Гайдай говорил, что для взятия Северодонецка россияне стянули к городу максимум сил и техники, и высказывал мнение, что, если украинские силы обороны продержатся еще несколько дней, атакующий потенциал противника пойдет на спад.

Глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко рассказал Би-би-си, что численного преимущества противник не имеет, но у россиян значительно больше тяжелой техники. Поэтому, чтобы выбить из города российские войска, украинским отрядам также необходимы более серьезные вооружения.

Взятие Лимана

Об окончательном взятии Лимана в пятницу сообщили в штабе территориальной обороны самопровозглашенной ДНР, заявив, что ее бойцы "освободили и установили полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман" [так до переименования назывался Лиман — ред.]

В Киеве потерю города признали еще раньше: об этом накануне сообщил журналистам советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Однако в пятницу официальный представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что бои в некоторых частях города еще продолжаются. "Украинские защитники противодействуют попыткам противника вытеснить наши войска из северо-западной и северо-восточной части Лимана и развернуть наступление на Славянск", — написал Мотузяник в "Фейсбуке".

Комментаторы отмечают, что взятие Лимана — уже второй успех российского командования за последние дни: первым стало взятие под контроль Сведлодарска, откуда, по заявлению некоторых украинских экспертов, украинские войска отошли на более выгодные оборонительные позиции.

Хотя Лиман вряд ли можно назвать крупным городом (до начала войны там насчитывалось около 20 тысяч жителей), через него проходит с востока на запад ключевая автомагистраль, и ее блокировка означает, что сразу несколько расположенных поблизости населенных пунктов оказываются отрезанными от каналов снабжения.

Кроме того, взятие Лимана означает, что армия РФ оказалась всего в 20 километрах от Славянска — крупного транспортного и стратегического центра (поезда, правда, туда перестали ходить еще несколько недель назад).