Volkswagen извинился за рекламу после обвинений в расизме

Немецкий автопроизводитель Volkswagen принес извинения за рекламу с чернокожим мужчиной, которую многие интернет-пользователи сочли расистской.

Рекламный ролик автомобиля Golf 8, который был опубликован на страницах автоконцерна в соцсетях, демонстрирует темнокожего мужчину и большую белокожую руку, заталкивающую его в дверь с вывеской "Petit colon". С французского это название можно перевести как "маленький поселенец" или "маленький колонист". После этого на экране появляется надпись "Der neue Golf" ("новый Golf" по-немецки), при этом первыми высвечиваются буквы, образующие слово "neger".

Реклама вызвала негодование интернет-пользователей. В концерне выразили понимание, почему ролик стал причиной недовольства, и обещали выяснить, как такое могло произойти, и сделать выводы.

"Без сомнения: это видео — ошибка и безвкусица, — признали в Volkswagen. — Нам за него стыдно. Мы пока не можем объяснить, как такое могло произойти, поэтому обязательно проведем расследование".

В автоконцерне подчеркнули, что компания Volkswagen выступает против любых форм расизма, ксенофобии и дискриминации. Рекламный ролик был удален. При этом изначально, после первой волны критики, концерн лишь выразил удивление тем, что видео было "неправильно понято".