Волонтеры: на российско-эстонской границе мужчина разрезал себе горло стаканом

С момента объявления частичной мобилизации в России на российско-эстонской границе образовались большие очереди. Увеличился в том числе поток украинских беженцев, пытающихся попасть в Эстонию через Нарву. Волонтерка Александра Аверьянова из некоммерческой организации "Друзья Мариуполя в Эстонии" рассказа Delfi.ee, что у людей сдают нервы — и один мужчина даже пытался порезать себе горло стаканом.

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"Нервы у людей не выдерживают, на российской границе люди и орут, и все что угодно. Я не могу ручаться, но наши подопечные видели, как человек нанес себе увечья — порезал горло стаканом", — рассказывает она.

Сейчас поток беженцев увеличился примерно в 10 раз по сравнению со спокойным августом. Частично это объясняется тем, что ситуация накалилась и стало понятно, что лучше в ближайшее время не будет. Еще одной причиной волонтерка называет то, что украинцы не хотят оставаться в России и боятся попасть под мобилизацию.

Российская сторона медленно выпускает украинцев — около 50 человек в день. Александра рассказывает, что сейчас из нарвского пограничного пункта поступают сигналы о том, что разворачивают автобусы и украинских беженцев в пограничном пункте в Ивангороде. Там, по ее словам, не пропускают по причине того, что слишком большая очередь. „В Шумилкино и Куничиной горе тоже все на улицах стоят, — говорит женщина. — Российские волонтеры передали эстонским, что посылают людей в Латвию".

Полностью интервью можно прочитать на сайте эстонского Delfi.