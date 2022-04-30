Волонтеры везут в Украину средства экстренной контрацепции

Благотворительные организации доставляют в украинские больницы препараты экстренной контрацепции, чтобы помочь жертвам сексуального насилия.

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Около трех тысяч упаковок таблеток для экстренного прерывания беременности были отправлены в те районы Украины, которые пострадали в результате российского вторжения. Эти препараты предоставила Международная федерация планирования семьи (International Planned Parenthood Federation - IPPF).

Представительница организации Керолайн Хиксон рассказала, что таблетки нужно доставить как можно быстрее. "У вас есть всего пять дней, в течение которых сохраняется эффективность этих препаратов", - сказала она Би-би-си.

"Если вы стали жертвой сексуального насилия, то крайне важно принять их как можно быстрее, потому что беременность, которая наступила в результате изнасилования, это очень серьезная травма".

Организация также направляла в Украину таблетки для медикаментозных абортов, которые можно применять вплоть до 24-й недели беременности.

Хиксон рассказала, что эти препараты могут помочь женщинам в самых разных ситуациях, включая и случаи, когда секс был по обоюдному согласию, но при этом беременность нежелательна.

"Перед войной возможность достать препараты экстренной контрацепции в Украине была, но теперь, когда цепочки снабжения нарушены, очень важно, чтобы у женщин был доступ к ним", - сказала она.

В настоящее время в Украине очень много людей стали беженцами, и теперь сотрудникам благотворительных организаций трудно понять, какие области нуждаются в каком количестве препаратов.

Доставлять таблетки в Украину IPPF помогают Фонд ООН в области народонаселения и Международный медицинский корпус. "Агентства ООН, группы волонтеров и министерство здравоохранения определили потребности, после чего передали информацию в IPPF", - рассказала Хиксон.

"Нам рассказали, в какие именно районы или больнице нужно доставить препараты для жертв насилия", - сказала она.

Такие препараты направляются женщинам и девочкам, оказавшимся в зонах вооруженных конфликтов по всему миру. В Украину их передают вместе со средствами для поддержания беременности и планирования семьи.

Би-би-си располагает свидетельствами того, что украинские женщины подвергались изнасилованиям со стороны российских военных под Киевом.