Вооружен и опасен. В Чикаго задержан подозреваемый в стрельбе на параде по случаю Дня независимости

Чикагские власти сообщили, что в результате стрельбы на параде по случаю Дня независимости в Хайленд-парке, престижном пригороде Чикаго, шесть человек погибли и более 30 получили ранения разной степени тяжести. На месте преступления была обнаружена винтовка.

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По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь с крыши. Как сообщила полиция, он забрался по лестнице на крышу магазина товаров для туризма и начал стрелять по людям.

Подозреваемому удалось скрыться с места нападения. Через некоторое время полиция установила личность человека, который, возможно, устроил нападение: это Роберт И Кримо III, ему 22 года.

Вскоре его поиски завершились успехом. Как сообщает телекомпания Си-эн-эн, один из сотрудников полиции увидел Кримо за рулем автомобиля и попытался остановить его. Подозреваемый не подчинился, но после короткой погони был задержан.

Полиция считает, что стрелок был один. Она заявляла, что, несмотря на брошенную винтовку, он, скорее всего, по-прежнему вооружен и опасен.

О возможных мотивах нападения пока не сообщается.

По словам шефа полиции Хайленд-парка Криса O'Нила, подозреваемый, судя по описаниям очевидцев, — белый мужчина в белой или голубой майке.

"Правоохранительные органы заняты поиском злоумышленника, вещественное доказательство в виде огнестрельного оружия обнаружено на месте преступления, — говорилось на официальном веб-сайте Хайленд-парка. — Многочисленные сотрудники полиции прибыли на место происшествия и оцепили периметр Хайленд-парка".

"Он начал снова стрелять"

Парад был приостановлен буквально через 10 минут после начала, когда раздалось несколько выстрелов. "Я слышал от 20 до 25 выстрелов, прогремевших один за другим, так что это мог быть и пистолет, и ружье", — заявил изданию Chicago Sun-Times местный житель Майлз Заремски.

"Он начал снова стрелять слева от нас, и одна из женщин упала", — рассказал каналу WGN другой свидетель, по имени Майкл.

Мэр Хайленд-парка заявил, что парад отменен, и предложил собравшимся покинуть опасную зону.

По словам представителя больницы Норт Шор-Хайленд-парк Джима Энтони, в общей сложности ранения получили 31 человек.

"Подавляющее большинство было доставлено к нам с огнестрельными ранениями, остальные люди получили травмы во время паники и давки на параде", — подчеркнул он.

"Наши местные жители до глубины души потрясены и иcпуганы этим нападением, — заявила журналистам на пресс-конференции мэр Хайленд-парка Нэнси Ротеринг. — Мы от всего сердца сочувствуем семьям пострадавших в этот тяжелый момент".

В памяти американцев еще слишком свежи события 24 мая, когда в начальной школе в Ювалде, штат Техас, от рук вооруженного злоумышленника погибло 19 детей и двое учителей, и бойня 14 мая, когда в супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк, было застрелено 10 человек.