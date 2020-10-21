Вооруженый мужчина захватили заложников в банке в грузинском Зугдиди

В грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников и посетителей банка Bank of Georgia, сообщает Первый канал Общественного телевидения Грузии.

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По предварительной информации, преступник вооружен автоматом и гранатой. Он пока не выдвинул свои требования. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и спецназ.

Местные СМИ сообщают, что злоумышленников может быть двое. В заложниках находятся примерно 40 сотрудников банка, один из них успел нажать на кнопку тревоги. МВД Грузии официальных комментариев пока не дает.

РИА "Новости" пишет, что здание, в котором находится банк, оцеплено. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и спецназ. Местные телеканалы попросили отключить прямой эфир, чтобы не мешать проведению спецоперации.