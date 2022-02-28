"Вот такая она, братская дружба": Зеленский обвинил Россию в военном преступлении
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вечером в понедельник президент Украины выступил с новыми видеообращением.

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"Российские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков — это военное преступление", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, десятки записей и свидетельства очевидцев доказывают, что это не отдельная ошибка, а сознательное уничтожение людей: "Россияне знали, куда стреляют".

"За это преступление точно будет трибунал. Международный", — добавил украинский президент.

"Вот такая она, братская дружба".

Россия отрицает жертвы среди мирных украинцев от своего нападения и настаивает, что наносит удары по военным объектам.

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