ВОЗ: ближайшие недели станут ключевыми в борьбе Европы с коронавирусом

Развитие событий в ближайшие недели в европейских странах станет определяющим в том, что касается борьбы против коронавируса Covid-19, заявил 16 апреля директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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"Ближайшие недели сыграют ключевую роль для Европы", — сказал он в ходе онлайн брифинга. Клюге отметил, что видит первые обнадеживающие признаки в европейских странах, больше всего пострадавших от коронавируса, таких как Испания, Италия, Франция и Швейцария.

"Однако, несмотря на небольшие позитивные сигналы, исходящие из некоторых стран, мы видели и признаки обострения проблемы в таких странах, как Великобритания, Турция, Украина, Беларусь и Россия", — подчеркнул он.