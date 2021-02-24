ВОЗ: число случаев Covid-19 в мире снижается, но новые штаммы продолжают распространяться
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число новых случаев коронавируса снижается, но новые мутации инфекции продолжают распространяться.

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Так, число выявленных случаев заражения в мире падает шестую неделю подряд. На прошлой неделе было 2,4 млн новых случаев, что на 11% меньше, чем в предыдущие семь дней.

"Число новых смертей также продолжало снижаться в течение последних трех недель: на прошлой неделе было зарегистрировано 66 тысяч новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей неделей", — сообщается на сайте ВОЗ.

При этом новые штаммы коронавируса продолжают распространяться. По данным организации, "британский" штамм был найден в 101 стране, что больше на семь, чем неделей ранее, "южноафриканский" — в 51 стране (+5), а "бразильский" — в 29 государствах (+8).

Ранее в ВОЗ назвали сроки окончания пандемии Covid-19. Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в эфире датского телеканала DR спрогнозировал, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года. Он отметил, что Covid-19 не исчезнет окончательно, но к этому сроку отпадет потребность в введенных ограничениях.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 112 млн заболевших, свыше 87,6 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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