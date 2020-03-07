ВОЗ: эпидемия коронавируса охватила более 90 стран

Эпидемия коронавируса охватила уже более чем 90 стран, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Случаи заболевания отмечены в Сербии, Словакии, Ватикане, Перу, Камеруне и Того. Камерун стал первой страной в Центральной Африке, где зарегистрирован вирус Covid-19.

Филиппины, страна с более чем 100 млн населения, готовится объявить чрезвычайное положение в области здравоохранения. Президент Дутерте, как сообщается, одобрил это решение в субботу. В стране пока только шесть зараженных, но власти опасаются быстрого распространения инфекции в местных общинах.

В Британии в пятницу выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом - самый большой скачок с начала распространения инфекции. Общее число выявленных зараженных - 163.

Также официально подтверждено, что еще один пациент в Британии скончался от осложнений, вызванных этим вирусом: в пятницу 82-летний мужчина умер в больнице в городе Милтон-Кинс в графстве Бакингемшир.

Анализы подтвердили, что он был заражен коронавирусом. Медперсонал, который непосредственно контактировал с этим человеком, ушел на карантин.

В четверг в городе Рединг скончалась в результате этой инфекции 70-летняя женщина, имевшая хронические заболевания.

Авиакомпания British Airways сообщила, что у двоих работников багажной службы подтверждено наличие коронавируса. Они изолированы.

По всему миру число заболевших превысило 100 тысяч человек, из них 20 тысяч - за пределами Китая. Всего зарегистрировано 3400 летальных исходов, из них около 3 тысяч - в Китае.

Более 700 человек - многие из них студенты Северо-Западного государственного медицинского университета им Мечникова в Санкт-Петербурге - помещены в карантин, поскольку они могли контактировать с итальянским студентом, жившим в одном с ними общежитии. У него в четверг был подтвержден этот диагноз.

Вечером в пятницу в оперативном штабе при мэрии Москвы сообщили о первом выздоровевшем пациенте.

Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в пятницу в Нидерландах: 86-летний мужчина скончался в больнице Роттердама. Всего в этой стране 128 подтвержденных случаев Covid-19.

В Италии за последние сутки зарегистрировано еще 49 летальных исходов, это самый значительный прирост за сутки; общее число умерших от коронавируса достигло 197 человек. Местным властям пока не удается сдержать распространение инфекции: со среды число новых случаев достигло 4636.

Итальянский банк Intesa Sanpaolo пообещал пожертвовать до 100 млн евро на борьбу с коронавирусом, а также выделить до 5 млрд евро в виде кредитов компаниям, пострадавшим в результате эпидемии. Итальянские власти опасаются, что эпидемия коронавируса приведет к рецессии в экономике страны.

613 подтвержденных случев зарегистрировано во Франции, девять человек скончались от коронавируса. Еще 39 находятся в реанимационных отделениях.

В стране закрыто около 150 школ. Французские власти ввели максимальную цену в 3 евро на флакон в 100 мл антибактериального геля для рук. Это постановление будет действовать до 31 мая.

Минздрав Египта подтвердил в пятницу 12 случаев заражения на борту судна, совершающего круиз по Нилу из Луксора в Асуан, однако при этом ни у кого из них не выявлено внешних симптомов заболевания. До этого в стране было подтверждено три заболевших, один из которых выздоровел.

В субботу во Вьетнаме подтвержден еще один, 18-й случай заражения.

В США в четверг с вертолета были сброшены диагностические наборы на борт стоящего у берегов Сан-Франциско круизного лайнера "Гранд принцесс", где на карантине находятся около 3,5 тыс. человек, из них 142 британца.

Всего на "Гранд принцесс" сейчас более 3,5 тыс. человек, проверку на вирус прошли пока далеко не все.

Лайнер был посажен на карантин после того, как 71-летний мужчина, путешествовавший на этом судне в феврале, скончался в минувшую среду в результате Covid-19. Еще два человека, совершавших круиз в одно с ним время, инфицированы коронавирусом и находятся в больнице в Северной Калифорнии.

В ночь на субботу власти США сообщили, что на борту судна инфицирован уже 21 человек. Российское посольство США в свою очередь заявило, что на лайнере находятся четыре россиянина.

В штате Вашингтон в окрестностях Сиэтла, по официальным данным, зарегистрировано 20 новых случаев заражения. Всего в этом штате 70 заболевших.

Девять человек, скончавшихся в США в результате коронавируса, проживали в одном и том же доме для престарелых, расположенном в пригороде Сиэтла - там теперь ведется следствие в отношении соблюдения персоналом предписанных санитарно-гигиенических мер.

В ночь на субботу власти США сообщили, что на борту судна инфицирован уже 21 человек. Российское посольство США в свою очередь заявило, что на лайнере находятся четыре россиянина.

В штате Вашингтон в окрестностях Сиэтла, по официальным данным, зарегистрировано 20 новых случаев заражения. Всего в этом штате 70 заболевших.

Девять человек, скончавшихся в США в результате коронавируса, проживали в одном и том же доме для престарелых, расположенном в пригороде Сиэтла - там теперь ведется следствие в отношении соблюдения персоналом предписанных санитарно-гигиенических мер.

Некоторые крупные фирмы в этом городе, такие как Microsoft и Amazon, закрыли свои офисы на время и призвали сотрудников работать из дома.

Около 200 человек посажены на карантин в штате Род-Айленд в связи с недавней поездкой местных школьников в Италию; у троих учеников, вернувшихся из этой поездки, подтвержден диагноз Covid-19.

Между тем Белый дом признал, что в стране не хватает диагностических наборов для проверки на наличие коронавируса.

Вице-президент Майк Пенс заявил, что правительство не сможет выполнить свое обещание доставить на этой неделе 1 млн диагностических наборов.

Starbucks отказался от многоразовых кружек

Сеть кофеен Starbucks временно отказалась от использования многоразовых кружек, которые приносят с собой посетители, - в качестве меры предосторожности.

Администрация Starbucks заявила, что ее клиенты по прежнему будут получать положенную им скидку за принос собственной посуды, но получать свои напитки они будут в одноразовых бумажных стаканчиках.

Две железнодорожные компании в Британии, Great Western Railway и LNER, также запретили использование клиентских многоразовых чашек и кружек и вновь перешли на одноразовую посуду.

Хватит ли британцам еды?

Власти Британии заверили публику, что в случае массового распространения коронавируса продовольствия хватит на всех.

Как заявил в интервью Би-би-си министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, люди не должны закупать продуктов больше, чем им нужно.

"Самое главное - мы вместе с супермаркетами делаем все возможное, чтобы в случае, если людям придется самоизолироваться, мы смогли бы доставить им еду и все необходимое", - сказал министр.

В то же время глава одной из сетей супермаркетов, комментируя это заявление министра, сказал Би-би-си, что спрос на самые необходимые предметы потребления, такие как макароны, крупы и консервы, "зашкаливает", и он не уверен, что власти смогут гарантировать своевременную доставку всего необходимого.

"Мэтт Хэнкок все это придумал - то, что он сказал, что "мы с супермаркетами делаем все возможное", - заявил исполнительный директор одной из сетей британских супермаркетов. - Мы напрямую от правительства ничего не слышали".

В пятницу премьер-министр пообещал выделить дополнительно 46 млн фунтов на разработку вакцины от коронавируса и создание ускоренных лабораторных анализов.

Cineworld: новые фильмы выйдут в срок

Одна из крупнейших мировых сетей кинотеатров Cineworld заявила, что больше не будет откладывать выпуск в прокат новых фильмов, как это было сделано в случае с новым фильмом о Джеймсе Бонде, выход которого отложен на 7 месяцев.

Руководство компании, управляющей 700 кинотеатрами в США и Европе, заявило, что киностудии намерены придерживаться заранее оговоренного графика до конца года, однако предупредило, что "точной уверенности в том, какое воздействие окажет коронавирус, нет".

Акции Cineworld уже упали на 7%, несмотря на заверения компании в том, что эпидемия коронавируса не сократила поток зрителей.