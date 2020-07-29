ВОЗ: миру предстоит иметь дело лишь с одной волной коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что людей ждет только одна волна коронавирусной инфекции, однако она будет иметь ускорение и замедление. Таким мнением поделилась представитель организации Маргарет Харрис, цитирует ее «Интерфакс».

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Харрис заявила, что Земля столкнулась с "одной большой волной" коронавируса, которая "будет немного подниматься и опускаться". Также она развенчала миф о том, что инфекция отступит летом из-за жаркой погоды и напомнила, что коронавирус не схож с гриппом, который имеет тенденцию к сезонному распространению.

Накануне газета The Guardian писала, что Европа готовится ко второй волне коронавируса. Например, правительство Бельгии предупредило, что страна может быть подвергнута "локдауну" после значительного всплеска инфекций. Во Франции министр здравоохранения призвал к усилению бдительности после резкого роста случаев инфекции среди молодежи. Также в Германии "глубоко обеспокоены" ростом случаев COVID-19 в течение последних нескольких недель.