ВОЗ направляет в Китай экспертов для поиска нового источника коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшие дни направит группу экспертов в Китай с целью поиска источника коронавируса SARS-CoV-2.

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Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир сможет лучше бороться с вирусом SARS-CoV-2, когда узнает, с чего началась вспышка. "Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе — как началась вспышка", — объяснил он в понедельник, 29 июня.

Гебрейесус не уточнил, в чем именно будет заключаться миссия группы. ВОЗ уже несколько недель пытается добиться от Китая привлечения ее экспертов к изучению происхождения вируса.

Пандемия вызываемого новым вирусом заболевания Covid-19 обнажила "лучшие и худшие качества человечества", подчеркнул Гебрейесус. Он упомянул "трогательные примеры стойкости, изобретательности, солидарности и доброты", а также "вызывающие беспокойство стигматизацию и дезинформацию".

Пандемия на глобальном уровне лишь набирает обороты, отметил гендиректор ВОЗ. При этом многие страны добились прогресса в борьбе с инфекцией, добавил Гебрейесус. Он призвал не терять надежду.

Вспышка заболевания Covid-19 произошла в Китае в конце 2019 года. С тех пор вирус SARS-CoV-2 был обнаружен у более 10,3 млн жителей планеты, а свыше 506 000 человек скончались от последствий вызываемой им болезни. Больше всего заражений (2,5 млн случаев) и летальных исходов (около 126 000) — в США.