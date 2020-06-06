ВОЗ: нельзя защититься от коронавируса только с помощью масок
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что несмотря на рекомендации носить маски в период пандемии коронавируса, их наличие не должно создавать ложное чувство защищенности, передает Reuters.

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"Маски сами по себе не защитят вас от COVID-19", — сказал Гебреисус.

По его словам, носить маски необходимо, однако они являются лишь одним из инструментов защиты от инфекции.

Он отметил, что населению также необходимо соблюдать гигиену и дистанцию в скоплениях людей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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