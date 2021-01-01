ВОЗ одобрила применение вакцины BioNTech и Pfizer

Вакцина от коронавируса BNT162b2, разработанная немецкой

компанией BioNTech и американской Pfizer, включена в реестр средств ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в реестр средств для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL) вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Как уточнили в ВОЗ в четверг, 31 декабря, помещение препарата в перечень EUL позволяет странам, планирующим его введение в оборот, "ускорить свои собственные нормативные процессы утверждения импорта и применения" данной вакцины.

Кроме того, данный шаг дает возможность, в частности, Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) закупить препарат "для распространения в нуждающихся странах".

ВОЗ: Соответствует критериям безопасности и эффективности

В ВОЗ также подчеркнули, что, по оценкам международных экспертов, "вакцина соответствует критериям безопасности и эффективности, а преимущества ее использования для борьбы с болезнью сводят на нет потенциальные риски".

Между тем в BioNTech 1 января заявили, что нарастят производство препарата в Европе, чтобы заполнить пробел, образовавшийся из-за временного отсутствия других одобренных вакцин в ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 декабря 2020 года (Ursula von der Leyen) сообщила, что вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 доставлена во все страны Евросоюза. С 27 декабря в ЕС официально стартовала кампания вакцинации.

Вакцина BioNTech и Pfizer прошла сертификацию

До этого, 21 декабря, Еврокомиссия окончательно одобрила для применения вакцину от коронавируса BNT162b2, разработанную BioNTech и Pfizer. Препарат прошел сертификацию, после того как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) допустило BNT162b2 к использованию.

По результатам исследований, эффективность вакцины достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет — более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых — люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено. В испытаниях вакцины, снижающей до минимального риск тяжелого течения вирусной пневмонии, участвовали 43,5 тысячи человек, около половины из них получили плацебо.