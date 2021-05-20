ВОЗ посоветовала избегать поездок за границу из-за Covid-19

Covid-19 все еще представляет серьезную опасность, и потому людям следует по возможности избегать поездок за границу, заявил глава европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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"В настоящее время опасность сохраняется. Нам следует продолжать действовать аккуратно, пересматривать или отказываться от планов поездок за границу", - приводят в четверг его слова европейские СМИ.

По данным Клюге, в Европе остаются очаги заражения Covid-19, способные быстро расширяться, если власти не будут принимать меры предосторожности.

Кроме того, Клюге отметил, что вакцины от Covid-19, по имеющимся у ВОЗ данным, работают против всех известных штаммов.

Говоря об "индийском" штамме, вызывающем беспокойство у руководителей многих стран, Клюге пояснил, что он выявлен в 26 странах Европы.