ВОЗ предостерегла от смешивания вакцин от коронавируса и использования прививок-бустеров

Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что не рекомендует смешивать различные двухдозные вакцины от COVID-19 и делать прививки-бустеры так называемой третьей дозой, пишет портал Forbes.ru.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не смешивать различные типы двухдозных вакцины от Covid-19 и воздержаться от прививок так называемой третьей дозой. Руководители ВОЗ на брифинге отметили, что полностью вакцинированные люди в случае заражения дельта-штаммом вируса болеют в легкой форме или даже бессимптомно, а число госпитализаций и смертей растет в странах с низким уровнем вакцинации.

Заместитель главы ВОЗ по науке Сумья Сваминатан призвала на брифинге не смешивать и не сочетать вакцины Covid-19 от разных производителей. "Это довольно опасная тенденция. Мы находимся в зоне, свободной от данных и доказательств, насколько это возможно", — сказала она (цитата по Reuters). "Если граждане начнут решать, когда и кто будет принимать вторую, третью и четвертую дозу, то в странах воцарится хаос", — сказала Сваминатан. Она добавила, что вопрос о том, стоит ли проходить ревакцинацию, должен также решаться на основе научных данных, а не заявлениях "компаний, которые говорят, что необходима третья доза". По словам эксперта, полного курса вакцинации прививками, одобренными ВОЗ, достаточно для защиты от Covid-19.

Ранее власти Таиланда объявили, что позволят пациентам получить по одному уколу вакцинами AstraZeneca и Sinovac, а Канада в июне анонсировала, что жители, получившие прививку вакциной AstraZeneca, смогут пройти ревакцинацию препаратами Pfizer-BioNTech или Moderna. Люди, которые полностью вакцинированы против Covid-19, все еще заражаются дельта-вариантом коронавируса, но большинство из них защищены от серьезных заболеваний или смерти. По ее словам, те, кто был привит, болеют инфекцией в легкой или бессимптомной форме. Число госпитализаций растет, отметила Сваминатан, в основном там, где уровень вакцинации низок и распространяется очень заразный дельта-вариант коронавируса, передает CNBC.

"Дельта-вариант стремительно распространяется по миру, вызывая новый всплеск заболеваемости и смертности. Однако не везде это происходит одинаково", — сказал на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, которые приводит пресс-служба ООН, дельта-штамм быстро распространяется и заражает незащищенных и уязвимых людей. Гебрейесус отметил, что некоторые страны заказывают бустерные дозы вакцин, в то время как у других нет возможности привить врачей и людей из групп риска. Он сказал, что Pfizer и Moderna должны первоочередно работать не на страны, которым потребовались дозы для ревакцинации при относительно высоком уровне вакцинации, а на поставки через COVAX в бедные и развивающиеся страны.