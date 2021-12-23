ВОЗ предупредила развитые страны о рисках сплошной ревакцинации
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус раскритиковал программу сплошной ревакцинации от коронавируса в развитых странах. По его словам, она оттягивает ресурсы от первичной вакцинации в беднейших странах и увеличивает вероятность закрепления опасных мутаций, пишет The Bell со ссылкой на CNBC.

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"Сплошная ревакцинация скорее продлит пандемию, чем положит ей конец, потому что запас будет отвлечен в страны, и так имеющие высокую долю вакцинированных, и это даст вирусу больше возможностей распространяться и мутировать, — заявил глава ВОЗ. — Ни одна страна не выедет из пандемии за счет прививок-бустеров".

Израиль первым в мире запустил программу ревакцинации четвертой дозой, нацеленную на противодействие омикрон-штамму. В США тем временем начата программа ревакцинации третьей дозой всего населения старше 16 лет, бустерная вакцина доступна и в Европе.

Согласно новому исследованию из Шотландии, риск госпитализации при "омикроне" на три четверти ниже, чем при "дельте". Это похожи на результаты другого исследования на материале ЮАР, давшего 80%-ное снижение вероятности госпитализации с "омикроном".

Однако ученые подчеркивают, что тяжесть течения болезни среди госпитализированных примерно одинаковая, а за счет большей заразности нагрузка на больницы может быть выше.

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