ВОЗ призвала приостановить повторную вакцинацию от Covid-19

В связи с нехваткой вакцин в бедных странах ВОЗ рекомендует ввести мораторий на ревакцинацию, сообщил на брифинге глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет портал РБК.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Гебрейесус напомнил, что еще в мае Всемирная организация здравоохранения установила цель по вакцинации как минимум 10% населения в каждой стране мира. В странах с высоким уровнем развития, где нет нехватки препаратов, эта цель перевыполнена. Если в мае на каждые 100 человек в таких государствах вводилось 50 доз вакцины, то к началу августа скорость вакцинации увеличилась до почти 100 доз на 100 человек — с учетом уколов вторым компонентом и ревакцинаций.

"Между тем страны с низким уровнем дохода смогли лишь начать вводить 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия препаратов. Нам необходимо в срочном порядке изменить ситуацию, когда большая часть вакцин оказываются в странах с высоким уровнем доходов, и перейти к поставкам большей части препаратов в страны с низким уровнем доходов. Соответственно, ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать не менее 10% населения каждой страны", — заявил он.

Глава ВОЗ также рекомендовал производителям вакцин уделить внимание программе COVAX, по которой препараты предоставляются беднейшим странам.

ВОЗ неоднократно предупреждала, что неравенство в распределении препаратов между странами с разным уровнем дохода — это угроза для глобальной программы вакцинации. Еще в декабре 2020 года Reuters ознакомился с внутренними документами организации, в которых упоминалась эта проблема в контексте программы COVAX. Ее срыв, предупреждали специалисты, может привести к тому, что в беднейших странах программа вакцинации не будет выполнена до 2024 года. В январе ВОЗ публично заявила о проблеме, предупредив, что человечество оказалось на грани "морального провала" из-за того, что беднейшим странам не достаются вакцины, напоминает РБК.

В апреле Гебрейесус сообщил, что на долю стран с низкими доходами приходится лишь 0,3% от всех прививок против коронавируса, сделанных в мире. На страны с высоким доходом пришлось 82% сделанных уколов. Тему неравного доступа к вакцинам в разных странах поднимал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призывал бороться с "вакцинным национализмом".

В рамках COVAX cтраны со средним и высоким уровнем доходов (их 78) оплачивают приобретение вакцин для 92 стран, которые не могут себе позволить самостоятельную закупку необходимых партий препаратов. COVAX заключает с производителями предварительные договоры и бронирует для бедных стран вакцины. Эта бронь оплачивается либо получателями препаратов, либо спонсорами программы (основные вливания в проект делают ЕС и Великобритания). От стран-получателей требуется лишь частичная оплата (15%) вакцины. По плану к концу 2021 года таким образом должно быть произведено и равномерно распределено по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса. Вакцинированы должны быть примерно 20% населения планеты.