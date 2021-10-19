ВОЗ разрабатывает программу помощи бедным странам по борьбе с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) стремится предоставить более бедным странам вакцины, тесты и препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией по доступным ценам. Организация разработала программу доставки третьим странам миллиарда тестов на SARS-CoV-2, а также медикаментов для лечения людей с более легким течением заболевания, сообщает агентство Reuters.

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При этом представитель ВОЗ отказался комментировать подробности инициативы Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A), заявив лишь, что консультации по документу, который должен быть представлен лидерам стран G20 накануне саммита в Риме в конце октября, продолжаются. Предполагается, что ВОЗ запросит у G20 и других доноров выделить к сентябрю 2022 года дополнительные средства в размере 22,8 млрд долларов.

Цель состоит в том, чтобы восполнить огромный пробел в поставках между богатыми и бедными странами. На сегодняшний день программа помощи заручилась обязательствами по финансовой поддержке на более чем 18,5 млрд долларов. Соглашение о дополнительной поддержке должно быть достигнуто до конца ноября.