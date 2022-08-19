ВОЗ рекомендует вторую бустерную дозу от Covid-19 для групп повышенного риска
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Консультативная группа экспертов при ВОЗ разработала список групп, которым стоит как можно скорее пройти повторную ревакцинацию. Ранее с аналогичным призывом выступили в ЕС.

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Экспертная группа по иммунизации (SAGE) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 18 августа, рекомендовала сделать вторую бустерную прививку против Covid-19 людям из групп риска. Как пишет Politico, к ним относятся:

  • пожилые люди;
  • работники сферы здравоохранения;
  • беременные женщины;
  • люди с пониженным иммунитетом;
  • люди с хроническими заболеваниями, которые могут привести к тяжелым последствиям от заражения коронавирусом

"Основной целью по-прежнему является предотвращение тяжелых заболеваний и смерти", — сказал Алехандро Кравиото, председатель SAGE.

Дополнять этот список в ближайшем будущем организация не считает нужным, "Я не думаю, что мы находимся в ситуации, когда мы неизбежно перейдем к расширению этой рекомендации на второй [бустер], но мы, очевидно, всегда должны следить за развитием событий", — заявил исполнительный секретарь SAGE Иоахим Хомбах.


Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в среду призвал жителей Северного полушария пройти вакцинацию или ревакцинацию до наступления зимы, когда риск заражения повышается из-за того, что люди проводят больше времени в помещении.


В середине июля схожие рекомендации по ревакцинации опубликовали Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

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