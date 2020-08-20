ВОЗ сообщила, что Европе больше не нужен жесткий карантин по Covid-19

Европа может противостоять пандемии коронавируса, не прибегая к полному прекращению функционирования экономики, поскольку власти европейских стран накопили достаточно информации о Covid-19, заявили в четверг во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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"Благодаря базовым общенациональным и дополнительным прицельным мерам у нас появилось гораздо больше возможностей искоренить локальные вспышки вируса. Мы можем управлять ситуацией с вирусом и поддерживать в действии как экономику, так и функционирование образовательной системы", - сообщил журналистам глава европейского департамента ВОЗ Ханс Клюге.

Он отметил, что нынешняя ситуация отличается от той, которая складывалась во время первой волны коронавируса. Теперь, помимо общих правил гигиены и социального дистанцирования, ВОЗ рекомендует применять дополнительные меры по сдерживанию вируса локально, если это требуется.

По словам Клюге, сейчас важно открыть школы для детей, поскольку все страны постепенно возвращаются к нормальному образу жизни.