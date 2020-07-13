ВОЗ сообщила о новом антирекорде заболеваемости коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 12 июля зарегистрировала новый антирекорд суточного прироста числа больных Covid-19. По данным на сайте ВОЗ, за день в мире заболели коронавирусной инфекцией 230 370 человек. За сутки скончались 5285 пациентов. Общее число инфицированных на планете достигло 12 552 765 человек.

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За все время пандемии зафиксировано 561 617 летальных исходов. Предыдущий антирекорд был установлен 10 июля, когда за сутки выявили более 228 тысяч больных. Лидерами по числу заболевших, по данным ВОЗ, остаются США, где зафиксирован 3 163 581 подтвержденный случай Covid-19 и 133 486 смертей от болезни.

На втором месте находится Бразилия с 1 800 827 заболевшими и 70 398 летальными исходами. Третью позицию занимает Индия — 849 553 заболевших и 22 674 умерших. Россия находится на четвертом месте по числу больных — 727 162 человека, по скончавшимся — на 11-й позиции (11 335 пациентов).

По данным ВОЗ, эпицентром пандемии продолжает оставаться регион Северной и Южной Америк. На обоих континентах зафиксировано 6 540 222 больных и 283 357 умерших. Далее идут Европа (2 907 654 и 203 285), страны Восточного Средиземноморья (1 271 338 и 30 652) и Юго-Восточная Азия (1 130 247 заболевших и 28 640 скончавшихся).

10 июля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в РФ придется вернуть ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции, если граждане не будут соблюдать социальную дистанцию и начнут расти случаи заболеваний. По ее словам, в мире будет существовать вероятность возвращения запретов, пока не будет вакцины или лекарства против коронавируса.