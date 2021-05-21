ВОЗ: жертв коронавируса в два-три раза больше, чем гласит статистика

Всемирная организация здравоохранения заявила, что по предварительным данным число смертей от коронавируса на конец 2020 года составляло по крайней мере 3 млн человек. Это на 1,2 млн больше, чем говорят официальные данные, согласно которым от Covid-19 к 31 декабря 2020 прошлого года по всему миру умерло 1,8 млн человек.

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Более того, в своем очередном ежегодном отчете о состоянии глобального здоровья эксперты ВОЗ делают вывод, что реальные показатели смертности могут быть в два-три раза выше, чем официальные данные, согласно которым к настоящему моменту от коронавируса скончались 3,4 млн человек.

В отчете также сказано, что пандемия Сovid-19 продолжает серьезно угрожать здоровью и благосостоянию людей во всем мире, поскольку 90% стран сообщают о серьезных перебоях в обеспечении населения жизненно важными медицинскими услугами.

В зоне особого риска оказалась часть малоимущего населения, которая живет в наиболее густонаселенных районах.

Как вычислялся уровень смертности от коронавируса?



ВОЗ указывает, что некоторые страны не могут систематически и точно оценивать число смертей, поэтому им приходится заполнять пробелы при помощи ориентировочных подсчетов. Они делают их с помощью различных статистических методов с привлечением мнения экспертов и реальных данных.

Чтобы сделать подсчет смертности более согласованным, ВОЗ создала специальную группу советников, которые вырабатывают общие методы оценки неучтенных смертей от Covid-19, в том числе тех, что были связаны с заражением косвенно. В группу вошли ведущие демографы, эпидемиологи, специалисты по данным и статистике из разных стран мира.

Эксперты разработали модель подсчета для каждой страны с учетом региональных особенностей и заключили, что число неучтенных смертей за 2020 год в Северной и Южной Америке составляет 1,34-1,46 миллионов, а в Европе — 1,11-1,21 млн. Это, соответственно, на 60% и 50% выше официальных данных.

Американское исследование



В начале мая ученые из Университета Вашингтона обнародовали исследование, согласно которому общая статистика смертности в мире в два раза превышает официальную, то есть число умерших почти повсеместно подсчитывается неправильно. В научной работе утверждается, что общее число людей, скончавшихся от Covid-19, составляет не менее 6,9 млн.

Например, США сообщали о 570 с лишним тысячах умерших с марта прошлого года, а на самом деле их около 900 тысяч, утверждают в Университете Вашингтона. Реальная статистика в Индии почти в три раза выше официальной, а в России умерли не 109 тыс. человек, как сообщается официально, а 593 тысячи, считают американские ученые.

По данным Росстата, с апреля 2020 года по март 2021 года в России умерли 248,5 тыс. человек с диагнозом Covid-19. Это в два с лишним раза больше, чем показывают официальные данные на сайте стопкоронавирус.рф. Однако по данным независимых исследователей, избыточная смертность (то есть превышение статистики этого года над обычной сезонной смертностью прошлых лет) в России за этот период составила около 500 тыс. человек.

В некоторых странах, например, в Индии, недочеты происходят из-за слабой системы контроля, особенно в сельской местности. В других странах заниженные данные предоставляются умышленно, считают авторы исследования.

Свои показатели ученые Университета Вашингтона получили путем сравнения среднего числа ожидаемых смертей от любых причин в допандемический период с фактическим числом смертей во время кризиса. Из получившихся значений были исключены смерти, прямо не связанные с пандемией (то есть скончавшиеся от сопутствующих заболеваний, а также не обратившиеся за медицинской помощью), и смерти в дорожных авариях, которых стало меньше из-за необходимости сидеть дома.

Оптимизм ВОЗ



Впрочем, в докладе Всемирной организации здравоохранения о состоянии здоровья в 2021 году есть и данные, вселяющие оптимизм.

Так, средняя продолжительность жизни в мировом масштабе увеличилась с 66,8 лет в 2000 году до 73,3 в 2019-м. При этом продолжительности здоровой жизни выросла с 58,3 до 63,7 лет.

Самый большой скачок роста продолжительности жизни наблюдается в странах с низким доходом на душу населения, что объясняется резким снижением показателей детской смертности и инфекционных заболеваний.

С 2000 года во всем мире на 33% сократилось потребление табачных изделий, зато вверх пошло ожирение среди взрослых, и в 2016 году четверть населения развитых стран уже страдала от излишнего веса.