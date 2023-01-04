Впервые за век: нижняя палата Конгресса США не может выбрать председателя

Республиканец Кевин Маккарти, номинированный на второй по важности пост в американской политике, должность председателя нижней палаты Сената, снова не смог заручиться необходимым количеством голосов. Впервые больше чем за век нижняя палата Сената не может выбрать председателя.

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В ходе прошедшего во вторник вечером голосования Маккарти набрал только 203 голоса членов Республиканской партии. Чтобы получить должность, ему необходимо по меньшей мере 218 голосов.

В палате в этом году только 222 республиканца, однако 19 наиболее консервативно настроенных членов фракции не хотят его поддерживать.

Его основной соперник — кандидат от демократов Хаким Джеффрис — набрал 212 голосов. За него проголосовали все демократы.

Что теперь?

Последний раз подобная ситуация, когда спикера Палаты представителей не удавалось выбрать в первом туре, возникла 100 лет назад. В 1923 году, чтобы избрать кандидатуру, понадобилось девять туров.

Сейчас палата тоже продолжит голосовать до успешного исхода. Пока не избран спикер, законодатели не смогут заниматься никакими другими вопросами — не смогут дать присягу новые члены Конгресса, не могут приниматься новые законы.

Сколько раундов голосования понадобится теперь — непонятно. Сколько времени это займет, тоже неясно. Голосование 1923 года растянулось на несколько дней.

Оппозиция

Многие спикеры Палаты представителей сталкивались с трудностями на пути к этой должности, но внутрипартийные конфликты в прошлом решались довольно быстро, часто еще до голосования.

Маккарти же столкнулся с сопротивлением крайне правых соратников по партии еще в прошлом ноябре, когда республиканцы по итогам промежуточных выборов получили большинство в палате.

Конгрессмен Энди Биггс из штата Аризона позиционирует себя как альтернативу Маккарти, хотя и маловероятную. Также против Маккарти выступает представитель Флориды Мэтт Гетц. В первом раунде голосования Биггс получил 10 голосов, а еще девять республиканцев проголосовали за других кандидатов.

Оппозиции Кевин Маккарти не нравится по личным и идеологическим причинам. Она уже несколько недель требуют от Маккарти уступок, в частности, — упрощения процедуры импичмента спикера.

На встрече со сторонниками во фракции утром во вторник Маккарти сказал, что против него могут проголосовать до 20 республиканцев. Однако он был уверен, что в итоге победит.