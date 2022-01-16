Впредь в Украине общегосударственные СМИ смогут издаваться только на госязыке
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В Украине с воскресенья, 16 января, вступает в силу требование языкового закона к издателям общегосударственных и региональных печатных СМИ об обязательном использовании в своих изданиях украинского языка. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Выпускать свою продукцию на других языках, например, русском, не запрещается, однако тем издателям, которые захотят воспользоваться этим правом, будет необходимо издавать такой же тираж и на украинском — что во многих случаях экономически невыгодно.

Аналогичное требование к местным СМИ вступит в силу в Украине позже — 16 июля 2024 года.

При этом оно не будет распространяться на печатные СМИ, которые издаются на языках коренных народов Украины, а также на английском и других официальных языках ЕС.

Кроме того, с 16 июля 2022 года обязательным станет использование украинского языка в интерфейсах компьютерных программ, а также на официальных сайтах и страницах в соцсетях.

Как пишет агентство dpa, последняя русскоязычная газета в Украине — "Вести" — перешла на украинский 10 января.

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