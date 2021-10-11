Врач заявил об ухудшении состояния здоровья Саакашвили
Foto: F64

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось, ему требуется госпитализация. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".

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О проблемах со здоровьем политика стало известно на фоне его голодовки в тюрьме, которая началась с 1 октября. Медик отметил, что заключенному трудно ходить и говорить.

"Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я еще раз собираюсь его навестить. Нам, наверное, придется его перевезти в больницу", — отметил Кипшидзе.

Накануне личный врач Саакашвили предупредил, что состояние его здоровья может ухудшиться в ближайшие дни. По его словам, Саакашвили намерен продолжать голодовку, что может повлиять на его состояние. Врач отметил, что все нужные обследования политика уже были проведены и их результаты не обнадеживают.

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Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Грузия Михаил Саакашвили
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