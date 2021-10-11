Врач заявил об ухудшении состояния здоровья Саакашвили

Состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось, ему требуется госпитализация. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Мтавари архи".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О проблемах со здоровьем политика стало известно на фоне его голодовки в тюрьме, которая началась с 1 октября. Медик отметил, что заключенному трудно ходить и говорить.

"Тюремные врачи и медперсонал являются лучшими. Я полчаса с ними общался о том, как пережить эту ночь. Завтра я еще раз собираюсь его навестить. Нам, наверное, придется его перевезти в больницу", — отметил Кипшидзе.

Накануне личный врач Саакашвили предупредил, что состояние его здоровья может ухудшиться в ближайшие дни. По его словам, Саакашвили намерен продолжать голодовку, что может повлиять на его состояние. Врач отметил, что все нужные обследования политика уже были проведены и их результаты не обнадеживают.