Врачи Марадоны пойдут под суд по подозрению в причинении смерти
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Членов медицинской команды легендарного футболиста Диего Марадоны и его личного врача Леопольдо Луке подозревают в причинении смерти по неосторожности. Им грозит до 25 лет.

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Восемь членов медицинской команды бывшей звезды аргентинского футбола Диего Армандо Марадоны должны предстать перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности, сообщает в среду, 22 июня, AFP со ссылкой на источник в суде. Точной даты начала предстоящего процесса пока не названо.

Среди обвиняемых нейрохирург и личный врач Марадоны Леопольдо Луке. Марадона скончался в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет, официальной причиной смерти было названо нарушение работы сердечно-сосудистой системы. За три недели до этого Луке провел Марадоне операцию по удалению тромба на головном мозге.

"Бросили на произвол судьбы"


Следствие предполагает, что пациента слишком рано выписали из больницы, а его медицинская команда не обеспечила ему достаточного ухода, бросив Марадону на произвол судьбы из-за пренебрежения и халатности. В число обвиняемых входят также психиатр Агустина Косачов, психолог Карлос Диас, медицинский координатор Нэнси Форлини, медсестры и санитары, работавшие с Марадоной. Все они отрицают свою вину. В случае обвинительного приговора им может грозить тюремное заключение сроком от восьми до 25 лет.

Прощание с Марадоной переросло в беспорядки


26 ноября 2020 года церемония прощании с Диего Марадоной была омрачена беспорядками. Тогда десятки тысяч поклонников футболиста, собравшиеся на площади перед президентским дворцом, где проходила церемония, прорвали оцепление в страхе, что им не позволят попрощаться с кумиром. Произошли столкновения с полицией, несколько человек получили ранения.

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