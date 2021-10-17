Врачи рекомендовали Елизавете II перестать выпивать

Врачи рекомендовали британской королеве Елизавете II отказаться от регулярного употребления спиртного и не пить на мероприятиях, чтобы сохранить здоровье и встретить Платиновый юбилей правления в 2022 году в наилучшей форме, пишет Daily Telegraph.

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Как рассказали изданию хорошо информированные источники при дворе, Ее Величество отнеслась к этой рекомендации серьезно и решила полностью отказаться от спиртного, хотя и раньше нельзя было сказать, что она много пьет. Теперь она отказалась даже от любимых коктейлей с Мартини и пьет только воду Malvern, это ее личный выбор, добавили они.

При этом 95-летняя королева продолжает активно ездить по стране и участвовать в мероприятиях, в соответствии с графиком.

По слухам, королева любила выпить дома во время ланча коктейль джина с дюбонне, перед ужином — джин с Мартини. Обычно напитки ей смешивал муж, герцог Эдинбургский, который сам предпочитал пиво. Источник издания предположил, что после смерти принца коктейли могли перестать приносить удовольствие Елизавете, которая за десятилетия привыкла к этому ритуалу на двоих.

Также королева могла выпить бокал рейнвейна или розового вина, но никогда не любила шампанское. Telegraph напоминает, что однажды в целях экономии она велела для банкетов закупать не дорогое шампанское, а бренд сети Tesco, отметив, что никто и не поймет, что это за шампанское, если бутылки будут обернуты в белое полотно.

Daily Telegraph отмечает, что, по словам источников, королева в своем возрасте пребывает в добром здравии, хотя недавно ее впервые с 2004 года видели с тросточкой.

Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года, не дожив два месяца до 100-летия. В браке они прожили 73 года.