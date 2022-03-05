"Все по плану". Путин рассказал, кого отправили в Украину, опасно ли в России и почему санкции сродни войне
Foto: AP/Scanpix/LETA

Вчера Госдума России единогласно и сразу в трех чтениях приняла законопроект о наказаниях за распространение недостоверных сведений о действиях российских военных - за это можно получить до 10 лет. НЕзависимые СМИ блокируются. Сегодня президент России Владимир Путин активно разъясняет российским массмедиа и обществу свое видение "спецоперации на Украине". Вот что об этом пишут на портале Lenta.ru.

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Вот как на все это предлагает смотреть Путин:

В спецоперации участвуют только профессиональные военные.

На встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, которая транслировалась на канале "Россия 24" Путин заявил, что в спецоперации не участвуют солдаты-срочники и резервисты, которых призывают на сборы, — только профессиональные военные. "Призывников нет ни одного, и мы не планируем это [отправлять на Украину] делать", — пообещал российский президент.

Спецоперация почти завершена.

На той же встрече Путин отчитался, что работа по уничтожению украинской военной инфраструктуры почти завершена. Он заверил, что спецоперация идет согласно графику Генштаба, сообщило ТАСС.

Внешней агрессии в отношении России нет.

Президент заявил об отсутствии в РФ внешней агрессии, чтобы объявлять военное положение. Последнее вводится в стране лишь по указу главы государства в случае внешней агрессии. В настоящее время в России такой нет. Такой комментарий дал президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что особое положение вводят в ситуации крупномасштабных внутренних угроз, а режим чрезвычайной ситуации (ЧС) могут задействовать регионально или на территории всего государства в случае природных катастроф.

Ранее пресс-секретарь главы государств Дмитрий Песков назвал уткой слухи о планах военного положения в ряде российских регионов, а также о запрете выезда мужчин в другие страны. Кроме того, он призвал не верить слухам и не становиться жертвами обмана.

Санкции против России — это сродни объявлению войны.

"Эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны, но, слава богу, пока до этого не дошло", — сказал глава государства, цитирует ТАСС. Он подчеркнул, что введение другими странами подобных мер является одним из способов борьбы с Россией.

Страны Запада и США начали вводить санкции против России после признания ею независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Но самые суровые акции последовали за военным вторжением российских войск в Украину с 24 февраля.

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