"Всех берут, а нас не берут". Как сортируют беженцев на польской границе

Граждане Украины, которые перебрались в ЕС, могут рассчитывать на всестороннюю помощь от Евросоюза. А вот граждане третьих стран, которые прожили в Украине по 20 лет, не могут рассчитывать почти ни на что. В итоге тысячи таджиков, узбеков, киргизов и выходцев из других постсоветских стран застревают на границе в полной растерянности.

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"У моего сына опустились руки… всех берут, а мы сидим тут третий день и не знаем, что делать. Меня бы взяли, а его не хотят. Он уже говорит — мама, мы никому не нужны, — рассказывает мне Шафо. — Я бы осталась тут (в ЕС), если бы нас взяли".

Шафо — гражданка Таджикистана, последние 20 лет она прожила в Украине. Говорит, в этой стране у нее осталось все — дом, работа, друзья. Уже три дня она живет в центре временного размещения недалеко от польского города Корчова вместе с тысячами других бывших экономических мигрантов, а теперь — беженцев из Украины.

Абдушакур — тоже гражданин Таджикистана, он тоже прожил в Украине 20 лет. Говорит, очень благодарен полякам за прием — беженцев бесплатно привезли с границы, всех кормят, дают ночлег, раздают бесплатные сим-карты.

Но речь идет о временном размещении: люди живут на раскладушках в торговом центре, где нет ни личного пространства, ни нормальной гигиены. Все, что они могут — есть и спать.

Абушакур рассказывает, что украинцы в этом центре не задерживаются: "У большинства украинцев есть много знакомых в Европе, они выезжают быстро. Плюс приезжают представители (украинской диаспоры). Вот сегодня были из Германии, собрали украинцев. Им сказали, что все для жизни есть, дадим крышу. Детей — в школу. Их забирают автобусами. А есть те, кто не знает, что делать. Это в основном не украинцы".

Координаторы центра рассказали Би-би-си, что из более чем четырех тысяч человек здесь граждан Украины около 400. Остальные — выходцы из постсоветских стран, Вьетнама и Ближнего Востока. В основном это экономические мигранты, в одночасье превратившиеся в беженцев, спасающихся от войны.

А вдруг нелегал?

В отличие от международных студентов, у экономических мигрантов нет родителей на родине, которые могут принять их в любой момент. Вся жизнь экономических мигрантов осталась в Украине. Но если украинцев размещают у себя поляки и немцы, то граждане третьих стран вызывают у них подозрения.

"У нас есть двойной автобус в Германию, но предложение было: мусульмане только с украинскими документами, — рассказывает волонтер Павел. — Многие готовы брать матерей с детьми. Проблема с мужчинами, их никто не хочет брать".

Помимо бесплатных автобусов, организованных, как правило, либо представителями диаспоры, либо посольствами, есть сотни частных инициатив. Неравнодушные европейцы часами дежурят в центре размещения с табличками "Довезу до Германии", "Довезу до Варшавы", "Довезу до Чехии".

Один из водителей, который не захотел называть своего имени, готов довезти беженцев до Бельгии. Но, по его словам, водители, как правило, боятся получить статью за перевозку нелегалов, потому что статус беженцев с неукраинским гражданством остается неясным.

"Украинские документы дают право находится в Европе определенное время, люди боятся, что к беженцам, у которых нет украинских паспортов, применяются другие правила", — говорит он.

Можно остаться, если нельзя вернуться

Официально граждане Украины с биометрическими паспортами могут перейти границу ЕС и оставаться там до 90 дней.

В связи с военными действиями на территории Украины власти Польши пообещали впускать в страну в том числе людей, чьи документы просрочены. Однако даже правила въезда в страну на сайте польского правительства опубликована под заголовком "Для граждан Украины".

Ни один беженец из третьих стран, с которыми говорила Русская служба ВВС, не знал, какие права есть у него после пересечения границы.

"Я сам не додумался, может, это моя вина… Я не спросил, что нам делать, как поступить, куда жаловаться… Я не задумывался, потому что все на нервах, все уставшие. Мы прошли и слава богу, что живые. Прошли, теперь думаем, что делать, кому вопрос задать", — говорит Абдушукур.

С 5 марта на территории ЕС действует Директива о временной защите, согласно которой беженцы из Украины имеют право находиться на территории ЕС в течение года. В зависимости от ситуации срок может быть продлен.

Временная защита, в отличие от статуса беженца, выдается по упрощенной процедуре. Процесс не автоматический, то есть человеку, который хочет ее получить, нужно обратиться к местным властям для оформления документов. Подать заявление можно в любой стране ЕС.

Но если для граждан Украины условия ясны — они все имеют право на временную защиту — то граждане третьих стран могут претендовать на этот статус, только если они не могут вернуться к "безопасным и стабильным" условиям проживания в стране гражданства.

Агентство ООН по делам беженцев неоднократно призывало власти принимающих стран воздержаться от дискриминации в отношении беженцев из Украины.

"Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) напоминает, что люди разных национальностей могут быть вынуждены покинуть Украину в результате конфликта, и им нужно позволить это сделать. Беженцы и соискателя этого статуса из самой Украины должны быть направлены на национальные процедуры получения статуса беженца", — ответила Би-би-си представительница UNHCR Кристин Пироволакис.

"Могут быть и граждане третьих стран, которые еще не успели подать на статус беженца в самой Украине. UNHCR считает, что они тоже должны быть направлены на процедуру получения статуса беженца", — пояснила она.

Разъяснить вопрос с правами граждан третьих стран в случае длительного пребывания на территории ЕС она не смогла и посоветовала обратиться к каждому конкретному правительству или в ЕС.

"Эта директива принята в 2001 году, но применяется она впервые, — рассказал Би-би-си советник фракции зеленых в Европарламенте Алексей Димитров. — Гражданам Украины статус полагается точно. Но никто не знает, как это будет работать в отношении граждан третьих стран. По сути, каждое принимающее государство будет решать индивидуально, и процент тех, кто получит статус, везде будет разным".

"Я бы посоветовал людям подавать на статус в государствах, которые традиционно идут на встречу беженцам. Например, в Германии. Шансы получить такой статус в Польше могут быть ниже", -добавил Димитров.

Украинцы — налево, иностранцы — направо

Беженцы-граждане третьих стран рассказали Би-би-си, что сталкиваются с дискриминационным отношением со стороны властей уже на границе. "Я заметил, что на людей с неевропейской внешностью смотрят отдельно. Я вроде как европеец, меня провели вместе с украинцами. Они не смотрят на паспорт, это просто по внешности было, — рассказывает Виктор, русский гражданин Узбекистана. — А некоторые проходили вообще без очереди, и грудничков у них на руках не было".

По словам студента из Азербайджана, который отказался назвать свое имя, на КПП формируется две очереди: "По левой стороне — украинцы, по правой — иностранцы. Посадили в автобус, привезли сюда, в автобусе вроде не было украинцев".

Центр, в котором живут эти люди, находится в десяти минутах езды от КПП Карчова-Краковец. И это единственный из пяти центров размещения в этом регионе, где мы обнаружили существенный перевес граждан третьих стран по сравнению с гражданами Украины.

Однако ближний к этому центру КПП — не единственный, где границу пересекают граждане третьих стран. "Через границу тут переходят две группы людей, — рассказывает волонтер Фернандо, который работает на КПП Шагини рядом с польским городом Медыка. — Первая — это украинцы, в основном, женщины и дети. Эта группа более организованная, приезжают на автобусах. Вторая — люди, которые были мигрантами еще в Украине. Как правило, они шли пешком по 30 часов, они измождены. Они рассказывают про драки, про разные вещи…"

Стоит напомнить, что несколько месяцев назад миграционный кризис начался на границе Польши и Беларуси.

Тысячи мигрантов с Ближнего Востока несколько дней штурмовали польскую границу, начались столкновения между мигрантами и польскими силовиками. Власти этой страны заявили тогда, что мигранты — гибридное оружие режима Александра Лукашенко.

В Польше до сих пор с подозрением относятся к беженцам из третьих стран. "Мигранты из той волны просачиваются в толпу украинских беженцев и проходят через границу. Я видел нескольких, они предлагали мне 500 евро, чтобы я довез их до Германии. Но они же не беженцы, они не бегут от войны, у них не было чемоданов, они были аккуратно одеты", — говорит водитель такси Ян из польского города Жешов.

"В Гамбурге у нас никого нет. Но и в Киеве не было"

Отдельная история — положение смешанных семей. Мария бежит от войны уже второй раз. Она родилась и выросла в той части Украины, которая находится под контролем самопровозглашенных республик. Из-за боевых действий в 2014 году она уехала — сначала в лагерь для беженцев в России, а потом перебралась в Одессу.

"В один прекрасный день (в 2014 году) возле моего дома проехали танки с русским флагом, через час поставили "Град". Моя семья всегда была за Украину. Поэтому многие нас называли бандеровцами. Жить в тех условиях я не смогла", — рассказывает она.

"Когда мы выезжали из Одессы обстановка была нестабильная. Мы с мужем не хотели выезжать… Но наша дочка боялась. Мы спали в коридоре на полу, так как по ночам постоянно сирена. Работы не было. Деньги заканчивались. Родственников рядом нет. Поэтому решились на эвакуацию", — говорит Мария.

Муж Марии — гражданин Узбекистана, поэтому перед отъездом они связались с посольством Узбекистана, которое пообещало перевести в Ташкент всю семью. Однако уже в центре размещения выяснилось, что на борт берут только граждан Узбекистана. На уговоры, переговоры и дорогу ушла почти неделя.

Я связалась с ней, когда вся эта семья в итоге оказалась в Узбекистане. "В Узбекистан мы решили поехать, так как там много родных. Не остались в ЕС сразу, потому что надеемся вернуться в Украину через месяц. Надеемся, война закончится, — говорит Мария. — Мы понимаем, что оставаться в ЕС — это тоже ответственность. Ведь есть определенные программы помощи и определенные условия. Не хочется оставлять плохое впечатление".

Виктор — тоже гражданин Узбекистана, жена — гражданка Украины. Вся семья собиралась в Ташкент, но после того, как посольство отказало из-за украинского гражданства супруги, пара поменяла планы — сейчас они в Гамбурге.

"Так случайно получилось. Просто увидели волонтера, который предложил уехать в Гамбург. Мы с женой посовещались и пришли к выводу, что для нашего ребенка, будет лучше расти и развиваться в Германии", — говорит он.

В Гамбурге у них никого нет, но и в Киеве, откуда семья выехала, тоже никого не было. Сейчас они живут у немецкого водителя, который подвез их с польской границы.

"Мест в центре для мигрантов не оказалось, и водитель предложил нам остаться у него на недели две, — говорит Виктор. -Завтра в два ночи пойдем занимать очередь, чтобы подать документы на статус беженца. Очень длинные очереди".