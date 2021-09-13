Всемирный банк: изменения климата грозят внутренней миграцией сотен миллионов человек

Снижение сельскохозяйственного производства, нехватка воды, повышение уровня моря и другие неприятные последствия изменения климата могут привести к миграции 216 млн человек внутри границ своих стран к 2050 году. Об этом предупредил Всемирный банк сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP

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В 2018 году Всемирный банк опубликовал отчет о влиянии изменений климата на миграцию в Южной Азии, Латинской Америке и Африке к югу от Сахары: прогнозируется, что к 2050 году по этим регионам могут мигрировать 143 млн человек.

По словам представителя Всемирного банка, в новый отчет включены еще три региона — Восточная Европа и Средняя Азия, Северная Африка и Восточная Азия, Тихоокеанский регион. Однако он добавил, что новый прогноз "не высечен на камне".

"Если страны сейчас начнут сокращать выбросы парниковых газов, устранять пробелы в развитии, обновлять ключевые экосистемы и помогать людям адаптироваться, внутренняя миграция, вызванная изменениями климата, может сократиться на 80% — 44 млн человек к 2050 году", — заявил представитель банка.

Однако без целенаправленных решений в ближайшее десятилетие могут появиться горячие точки для такой миграции с тенденцией к ухудшению к 2050 году, предупредил эксперт.

Эта тенденция может оказать существенное влияние на страны, в которые направятся мигранты. Эти государства также зачастую не готовы к такому притоку приезжих.

"Не всю миграцию можно предотвратить. При правильном управлении изменения в распределении жителей могут стать частью эффективной стратегии адаптации, позволяющей людям вырваться из нищеты и построить эластичные средства к существованию", — заявил эксперт.

По оценкам Всемирного банка, к 2050 году количество так называемых внутренних климатических мигрантов может достигнуть 86 млн в Африке к югу от Сахары, 49 млн в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, 40 млн в Южной Азии, 19 млн в Северной Африке, 17 млн в Латинской Америке и пяти миллионов в Восточной Европе и Центральной Азии.