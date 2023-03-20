Всемирный индекс счастья: Финляндия вновь первая, Латвия — на 41-м месте
Foto: Shutterstock

Финляндия уже шестой год подряд признана самой счастливой страной в мире, утверждают авторы World Happiness Report. Латвия за год поднялась на одну позицию и в свежем выпуске исследования заняла 41-е место.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В десятку самых счастливых стран мира помимо Финляндии вошли Дания, Исландия, Израиль, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.

Среди стран Балтии самой счастливой признана Литва, она в рейтинге расположилась на 20-й строчке. У Эстонии — 31-е место, у Латвии — 41-е. Авторы исследования отметили, что балтийские государства быстрее приближаются к странам Западной Европы по уровню счастья, чем многие их восточноевропейские соседи. Так, за шесть лет Эстония поднялась в рейтинге на 35 мест, Латвия — на 13 мест.

Несмотря на продолжающуюся войну свои позиции в рейтинге улучшила и Украина, поднявшись с 98-й на 92-ю позицию, и Россия — с 80-й строчки на 70-ю. "Уверенность в своих правительствах в 2022 году выросла в обеих странах, но в Украине гораздо сильнее, чем в России", — отмечают авторы исследования.

World Happiness Report ежегодно готовят ученые из США на основе социологических опросов компании Gallup за последние три года. Индекс счастья рассчитывается на основе шести ключевых показателей: социальная поддержка, доходы, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (7) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Покупки в интернете как в обычном магазине
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Умный дом: технологии, которые помогают экономить и упрощают жизнь
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома