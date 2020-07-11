Всемирный совет церквей призвал Эрдогана пересмотреть решение по Святой Софии

Намерение Турции лишить собор Святой Софии (Айя-София) статуса музея и превратить его в мечеть вызвало резкую международную критику. В субботу, 11 июля, Всемирный совет церквей (ВСЦ) и Евангелическая церковь Германии обратились к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с письмом, в котором призвали его пересмотреть это решение.

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По словам представителей Всемирного совета церквей, объединяющего 350 церквей и более 500 млн верующих, став мечетью, Айя-София превратится в символ притеснения и разобщенности. Решение Эрдогана вызвало у них чувство "горя и разочарования", указали авторы письма. "С 1934 года Айя-София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех национальностей и религий", - указал и.о. генерального секретаря ВСЦ Иоан Саука.

Ранее разрешение Государственного совета Турции использовать собор Святой Софии в Стамбуле в качестве мечети раскритиковали представители Конференции католических епископов, Евросоюза и ЮНЕСКО, признавшей в 1985 году собор частью мирового культурного наследия. В свою очередь уполномоченный правительства Германии по свободе вероисповедания Маркус Грюбель (Markus Grübel) заявил, что Турция отворачивается от Европы и уважения по отношению к другим религиям.

Мнение РПЦ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Что касается Русской православной церкви, то там также выразили озабоченность решением Госсовета Турции отменить постановление правительства от 1934 года о придании собору Святой Софии статуса музея. "Приходится констатировать, что обеспокоенность миллионов христиан не была услышана", - заявил 10 июля глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее, 6 июля, глава РПЦ патриарх Кирилл призвал сохранить нейтральный статус собора, который он назвал "одним из величайших шедевров христианской культуры, храмом-символом для миллионов христиан по всему миру". Сохранение нейтрального статуса Айя-Софии "послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия", указал тогда патриарх Кирилл.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения Айя-Софии в мечеть.