Вспышка коронавируса: необъяснимые случаи заражения в США, Париж отменяет полумарафон

Вспышка эпидемии Covid-19, вызванной коронавирусом, заставляет власти в разных странах мира отменять мероприятия и вводить чрезвычайные меры. Франция из-за коронавируса отменила проведение полумарафона в Париже и собрания свыше 5000 человек, Италия распорядилась продлить карантин в трех городах на севере страны.

В субботу число заболевших резко выросло в Южной Корее, которая остается второй по количеству заболевших страной после Китая. Теперь в стране заражены 3 150 человек, Южная Корея объявила мобилизацию армии. Военнослужащие дезинфицируют некоторые районы города Тэгу на юго-востоке страны, в котором отмечены основные случаи заражения. Власти считают, что члены христианской секты Синчхончжи, которая активно действует в этом городе, заразили друг друга в ходе собрания в Тэгу и затем распространили ее по всей стране.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до "очень высокого" — наивысшего уровня риска в градации ВОЗ. В организации при этом добавляют, что эпидемию можно остановить, если перекрыть пути распространения вируса.

Ситуация в мире



Многие страны рапортуют о новых случаях заболевания. В самом Китае число заразившихся не растет.

Власти западных штатов США — Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне зафиксировали четыре новых случая заражения, при том что у заболевших не было контактов с людьми из других стран.

Всего в США, по данным ВОЗ, подтверждено 59 случаев заражения коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса.

Поступают также пока не подтвержденные сообщения, что первые случаи заражения зафиксированы в КНДР. Лидер страны Ким Чем Ын выступил с предупреждением, что проникновение в страну инфекции вызовет серьезные последствия.

Что происходит в США?

В пятницу власти округа Санта-Кларпа в штате Калифорния сообщили о том, что вирус был диагностирован у пожилой женщины с хроническим заболеванием.

По данным властей, она не выезжала за пределы США и не контактировала с зараженными людьми.

В штате Орегон позитивные результаты тестирования на коронавирус обнаружены у школьного учителя в округе Клакамас.

В штате Вашингтон заболел учащийся средней школы в округе Шохомиш. Все эти люди также не имели контактов с уже заболевшими. Общее число таких необъяснимых случаев заражения в США достигло четырех.

В пятницу президент Дональд Трамп обвинил демократов в политизации сообщений о распространении коронавируса. Выступая на митинге в Южной Калифорнии, президент заявил, что политика открытых границ, в защиту которой выступают демократы, является прямой угрозой здоровью всех американцев. По мнению президента, речь идет о новом обмане общественности.

Другие события, связанные с коронавирусом: