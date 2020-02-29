Вспышка коронавируса: необъяснимые случаи заражения в США, Париж отменяет полумарафон

Вспышка эпидемии Covid-19, вызванной коронавирусом, заставляет власти в разных странах мира отменять мероприятия и вводить чрезвычайные меры. Франция из-за коронавируса отменила проведение полумарафона в Париже и собрания свыше 5000 человек, Италия распорядилась продлить карантин в трех городах на севере страны.
В субботу число заболевших резко выросло в Южной Корее, которая остается второй по количеству заболевших страной после Китая. Теперь в стране заражены 3 150 человек, Южная Корея объявила мобилизацию армии. Военнослужащие дезинфицируют некоторые районы города Тэгу на юго-востоке страны, в котором отмечены основные случаи заражения. Власти считают, что члены христианской секты Синчхончжи, которая активно действует в этом городе, заразили друг друга в ходе собрания в Тэгу и затем распространили ее по всей стране.
В пятницу Всемирная организация здравоохранения подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до "очень высокого" — наивысшего уровня риска в градации ВОЗ. В организации при этом добавляют, что эпидемию можно остановить, если перекрыть пути распространения вируса.
Ситуация в мире
Многие страны рапортуют о новых случаях заболевания. В самом Китае число заразившихся не растет.
Власти западных штатов США — Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне зафиксировали четыре новых случая заражения, при том что у заболевших не было контактов с людьми из других стран.
Всего в США, по данным ВОЗ, подтверждено 59 случаев заражения коронавирусом.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса.
Поступают также пока не подтвержденные сообщения, что первые случаи заражения зафиксированы в КНДР. Лидер страны Ким Чем Ын выступил с предупреждением, что проникновение в страну инфекции вызовет серьезные последствия.
Что происходит в США?
В пятницу власти округа Санта-Кларпа в штате Калифорния сообщили о том, что вирус был диагностирован у пожилой женщины с хроническим заболеванием.
По данным властей, она не выезжала за пределы США и не контактировала с зараженными людьми.
В штате Орегон позитивные результаты тестирования на коронавирус обнаружены у школьного учителя в округе Клакамас.
В штате Вашингтон заболел учащийся средней школы в округе Шохомиш. Все эти люди также не имели контактов с уже заболевшими. Общее число таких необъяснимых случаев заражения в США достигло четырех.
В пятницу президент Дональд Трамп обвинил демократов в политизации сообщений о распространении коронавируса. Выступая на митинге в Южной Калифорнии, президент заявил, что политика открытых границ, в защиту которой выступают демократы, является прямой угрозой здоровью всех американцев. По мнению президента, речь идет о новом обмане общественности.
Другие события, связанные с коронавирусом:
- О заражениях коронавирусом объявили уже более 50 стран
- Сообщается о 85 409 случаях заражения, в основном в Китае, где число инфицированных достигло 79 251 человек, а число умерших — 2727
- В Британии число заразившихся достигло 23 (последний пациент заразился в самой Британии)
- Иран сообщил в субботу, что общее число зараженных составило 388 человек, 43 пациента скончались
- В пятницу от коронавируса умер первый британец — пассажир на борту лайнера, пришвартованного в порту Йокогама в Японии
- Продолжается падение курсов акций на фондовых рынках мира. За эту неделю стоимость акций 100 ведущих компаний (индекс FTSE) снизилась на 18%