ВСУ имеют право бить по территории РФ? Что говорят в Берлине

В правительстве Германии считают, что Украина, подвергшаяся нападению со стороны России, вправе защищаться от ее агрессии и за пределами своей территории. Что это означает в контексте недавних атак на аэродромы в РФ?

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Украина не обязана ограничиваться собственной территорией, отражая российскую агрессию. Такую позицию правительства Германии подтвердила 9 декабря представительница немецкого канцлера Кристиане Хоффман на правительственной пресс-конференции в Берлине. При этом она сослалась на 51-ю статью Устава ООН, гарантирующую право "на индивидуальную или коллективную самооборону".

Действия Украины легитимны



"С нашей точки зрения, Украина осуществляет свое право на самооборону, закрепленное в 51-й статье Устава ООН, — заявила Хоффман. — Украина подверглась нападению России, и Украина не обязана ограничивать свои оборонительные усилия своей государственной территорией, она может защищаться от российской агрессии и за ее пределами".

И применять для этого вооружения, которые поставляет Киеву Германия? В августе, во время своего визита в Швецию, канцлер Олаф Шольц заявил, отвечая на вопросы местных журналистов, что, с его точки зрения, Украина может использовать западные вооружения для защиты и восстановления своей территориальной целостности, в частности, для возвращения аннексированного Россией Крыма.

Кристиане Хоффман не видит проблемы в том, что ВСУ предположительно наносят удары по целям и в глубине России и могут применять для этого немецкие вооружения. "Своими налетами на российскую территорию Украина защищает территориальную целостность государства, пресекая возможные атаки на свою территорию", — заявила она, явно имея в виду взрывы на российских аэродромах, с которых взлетают боевые самолеты для нанесения ударов по Украине.

"Немецкое правительство считает легитимным то, что делает Украина", — подчеркнула Хоффман.

Немецкие дроны для украинской армии



Тем временем все длиннее становится список немецких вооружений, которые Германия передает Украине. Список размещен на официальном сайте правительства ФРГ и регулярно обновляется. При этом жирным шрифтом в нем выделяются новые позиции. Так, в начале текущей недели в перечне появились 10 надводных дронов. О каких беспилотниках идет речь?

Пресс-секретарь Минобороны Германии полковник Арне Коллатц не смог 9 декабря ответить на вопрос корреспондента DW, заявив, что речь идет не о технике, переданной ВСУ из арсеналов бундесвера, а о заказанной украинцами на предприятиях немецкого ВПК.

Информации о том, производят ли в ФРГ боевые надводные дроны, нет. На вооружении немецкого ВМФ имеются только тихоходные плавучие беспилотники Seehund ("Тюлень"), оснащенные электромагнитной катушкой. Эти дроны созданы для поиска и нейтрализации морских мин.

Когда Украина получит танки Leopard 2?



Упомянутый список состоит из двух частей. В первой — оснащение и вооружения, уже переданные Украине, во второй — то, что запланировано или в пути. В этой, второй части, например, указаны 18 колесных гаубиц RCH 155 немецкого концерна Krauss-Maffei Wegmann, еще 7 самоходных зенитных установок Gepard и еще три системы ПВО IRIS-T, которые уже успешно применяются в Украине.

Когда появятся в этом списке и немецкие танки Leopard 2? Несколько дней назад газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что, по данным ее источников, еще в октябре помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил советнику немецкого канцлера Йенсу Плетнеру, что Вашингтон приветствовал бы поставку таких немецких танков Украине.

Кристиане Хоффман подтвердила наличие "интенсивных контактов между Плетнером и Салливаном" на эту тему, но, добавила она, "американская сторона никогда не подталкивала и не просила поставлять Украине боевые танки Leopard 2". Германия, напомнила представительница канцлера, суверенная страна и сама может решать, что и кому поставлять, но в настоящее время руководствуется принципом не действовать в одиночку, а только при тесном согласовании с союзниками.