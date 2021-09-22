Вулкан на Канарах уничтожил 320 домов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Извержение вулкана на острове Пальма, являющемся частью Канарского архипелага), уничтожило уже 320 зданий. Площадь разрушений - 154 гектара.

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Лава движется на запад острова в сторону океана со скоростью около 300 метров в час. Океана она может достичь в среду или в четверг. Эксперты предупреждают, что это может привести к взрыву.

Последний раз этот вулкан извергался 50 лет назад. Из 85 000 жителей острова 6000 покинули свои дома и эвакуировались. Жертв пока что удалось избежать.

Из-за извержения испанские авиакомпании отменяют рейсы на Канары, а власти запретили судоходство в опасном районе.

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