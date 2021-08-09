"Вы нас с россиянами толкаете к Третьей мировой?" Лукашенко поговорил с журналистами

9 августа — в годовщину президентских выборов в Беларуси, на которых Александр Лукашенко, как утверждал ЦИК, набрал 80% голосов, — президент провел "большой разговор" с журналистами. Поначалу мероприятие скорее напоминало большой монолог: первые 40 минут Лукашенко ни на какие вопросы не отвечал, а просто говорил все, что хотел. С 41-й минуты речь президента периодически прерывалась вопросами журналистов — в основном из дружественных СМИ.

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Одновременно с этим в Литве проходило выступление соперницы Лукашенко Светланы Тихановской. Она говорила о необходимости новых выборов и рассказывала, как "режим уничтожает медиаплатформы", а "журналисты стали особой целью для Лукашенко".

Две реальности

В Минске в начале "большого разговора" слово ненадолго взял министр экономики страны. Он рассказывал, как успешно идут дела в стране: зарплата стабильно растет, внешняя торговля успешно развивается, благополучно идут дела в сфере промышленности и IT.

Лукашенко, удовлетворенный докладом министра, похвалил сам себя за то, что не вводил карантин и комендантский час во время пандемии — этот подход, по его словам, оказался "правильным для экономики и системы здравоохранения".

Отдельно Лукашенко подчеркнул, что мог бы перенести президентские выборы на более поздний срок под предлогом пандемии, "и люди бы аплодировали", но счел это "непорядочным и незаконным".

Правда, в официальных документах картина не такая радужная. Госдолг Беларуси с начала года увеличился на 1,5 млрд рублей (около 600 млн долларов) и к началу апреля составил 59,3 млрд долларов. А золотовалютные резервы только за июнь снизились на 4,6%.

Проблемы в белорусской экономике, как и во всем мире, были отчасти связаны с коронавирусом, но также и с политическим кризисом внутри страны. Внешний долг Беларуси был накоплен давно, но, как указывают эксперты, проблема в том, что страна выплачивает его за счет золотовалютных запасов.

Проблему для страны представляют и санкции Евросоюза. По словам директора Центра экономических исследований BEROC Кристины Борнуковой, проблемой является именно угроза санкций и связанные с этой угрозой репутационные издержки: "Это приводит к тому, что мы не можем рефинансировать наш огромный внешний долг на любых зарубежных рынках, кроме российского", — отметила она в интервью Deutsche Welle.

Александр Лукашенко по этому поводу не волнуется: "Чего мы паримся из-за каких-то санкций? Мы [с Россией] самодостаточные две страны".

Первый же вопрос — на 41 минуте "разговора" — от журналиста "России 24" был задан об интеграции в рамках союзного государства. "А что вы понимаете под интеграцией?" — вопросом на вопрос ответил Лукашенко. Он заверил, что интеграция идет по плану, но в рамках этой интеграции Беларусь никогда не войдет в состав России.

Отдельно подняли вопрос про Крым. "Когда Беларусь Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет", — заявил Лукашенко. Правда, признался, что его "многое связывает".

"Помните про Будапештскую декларацию? Мы ее подписывали — Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон, по-моему, Тони Блэр, кажется, от Великобритании был, кто-то еще. Мы подписали, почитайте ее. Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю, — заявил Лукашенко. — Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны. И Крым [признаю], и все остальное".

"Разговариваем как с врагами"

После того как год назад ЦИК Беларуси объявил Лукашенко победителем выборов, в стране начались масштабные акции протеста, которые разгоняли силовики. Только в первую ночь протестов были задержаны тысячи человек, десятки пострадали. Через несколько дней выходящие на свободу задержанные начали рассказывать о пытках в изоляторах.

Во время "большого разговора" Лукашенко назвал акции протеста маргинальными.

"Единственная основа для этих протестов — обезумевшие люди во всем мире. […] В этой толпе — боевики, отмороженные, урки с заточками. Туда дальше в "хвост" — это хайп, это там молодежь. […] И по краям — стоят, мороженное жуют, пончики едят и прочее — зеваки", — обрисовал Лукашенко свое видение протестов.

Он сообщил, что правоохранительные органы Беларуси насчитали, что на пике в акциях протеста в Минске принимали участие 46 700 человек, а все разговоры о большем числе участников были спровоцированы фотографами, которые якобы специально делали кадры, из-за которых создавалось впечатление массовости.

"Собрали со всей страны. Ну а картинку сделать не проблема. И смотрится впечатляюще. Там очумевших было много, заблудших. Но есть те, с которыми не просто по закону надо разговаривать. Но мы с ними уже разговариваем как с врагами. Это я определил".

Еще раз Лукашенко подтвердил, что обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой создать резерв силовиков "на всякий случай" — и такой резерв был создан в размере тысячи человек. "Не думаю, что этот резерв решил бы какую-то задачу, потому что у меня в резерве была целая армия. У меня бы ни один мускул не дрогнул ввести в действие армию, если бы я увидел, что они [протестующие] не просто перешли красную черту, а далеко забрались. Мы справлялись".

В это же время Светлана Тихановская на своем пресс-брифинге рисовала другую картину: "За один год белорусский режим из легитимного превратился в террористический, а главным способом управления стало насилие".

Тихановская говорила о десятках тысяч задержанных на акциях протеста, сотнях политических заключенных, вспомнила принудительную посадку самолета с Романом Протасевичем и попытку принудительно увезти в Беларусь из Токио спортсменку Кристину Тимановскую.

"Меня часто спрашивают, если бы тогда, стоя на участке для голосования, я знала, что все произойдет именно так, что бы я изменила. Но в истории нет условного наклонения. Я знаю, какой выбор сделали белорусы год назад. Я тоже сделала этот выбор и взяла на себя ответственность за него. Поэтому, сколько бы времени и сил ни потребовал наш путь к свободе, я пройду его вместе с белорусами".

Светлана Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси, опасаясь за безопасность своей семьи, сейчас она представляет белорусскую оппозицию на встречах с зарубежными лидерами.

Спустя шесть часов пресс-конференции белорусского президента российский журналист из РБК решил рассказать Лукашенко, что лично работал во время акций протеста, общался с работниками скорой помощи и вышедшими из изолятора на Окрестина задержанными, у которых были обнаружены следы пыток.

Лукашенко ответил тирадой про то, что на Окрестина попали нарушители закона, наркоманы и алкоголики, которые "неоднократно сидели в тюрьме" за преступления.

"Я признаю, что на Окрестина кое-кто получил, — заявил Лукашенко. — Но получили в основном те, кто ринулся бить ментов, сводить с ними счеты".

Вернуть оппоненту

Эксперты, специализирующиеся на публичных выступлениях, рассказывают, что, уходя от ответа, спикеры часто отвечают вопросом на вопрос. Причем вопрос бывает трех видов: уточняющий, риторический и возвращающий к оппоненту. Любой из этих вопросов дает возможность выиграть время, придумать ответ или переключить внимание.

Журналистка американского телеканала Си-эн-эн спросила Лукашенко о нарушении прав человека, массовых арестах и посадке самолета Ryanair.

Лукашенко ответил: "А вы зачем убили девушку в Конгрессе? Которая была участницей войн в защиту интересов США! Это же женщина!"

35-летняя ветеран ВВС США Эшли Бэббит была среди тысяч человек, которые ворвались в здание Капитолия 6 января 2021 года, протестуя против утверждения результатов выборов, на которых победил Джо Байден. Когда Бэббит попыталась войти в лобби спикера Конгресса на втором этаже, полиция Капитолия выстрелила в нее. Женщина умерла от полученных ранений.

"После этого вопрос о репрессиях в отношении гражданского населения с моей стороны просто меркнет, — заключил Лукашенко. — Вы привыкли к тому, что вы гегемоны в мире, вам все позволено. Сколько человек вы посадили после событий у Конгресса? Когда вы законно избранного президента растоптали, убрали его из средств массовой информации — и с Си-эн-эн тоже. Я имею в виду Трампа. И поставили своего президента? Это что, было законно? Вы голосовали по почте".

По сути вопроса Лукашенко высказался в форме риторических вопросов: "Какие же здесь репрессии? Я кого-то застрелил? Я кого-то убил?"

В результате белорусских протестов умерли по меньшей мере шесть человек. Один из них, по уверениям МВД, умер от взрыва бомбы, которую он хотел бросить в силовиков, но кадры с места событий свидетельствуют, что бомбы в руках у мужчины не было.

Еще один человек умер после задержания в милицейской машине — у него были проблемы с сердцем.

Одного мужчину смертельно ранили силовики на акции — МВД утверждает, что он якобы напал на милицию, но родные погибшего в эту версию не верят.

Смерти еще четырех человек вызывают вопросы у белорусской оппозиции.

"Верховный комиссар ООН по правам человека начал документацию фактов насилия и пыток белорусов. Мы работаем над приближением международного трибунала по преступлениям режима, — в это время говорила Тихановская. — Белорусы остаются непоколебимыми в своих целях: политический кризис будет разрешен, когда все лишенные свободы по политическим мотивам выйдут на свободу, когда в стране пройдут новые демократические президентские выборы под международным наблюдением".

Выступление Тихановской было кратким. Лукашенко говорит уже несколько часов.

"Большой разговор" был в разгаре, когда стало известно, что Британия ввела пакет торговых, финансовых и авиационных санкций против Беларуси.

Белорусским самолетам запретили летать над британской территорией. Запрет распространяется на покупку ценных бумаг, выпущенных Беларусью, а также белорусскими государственными банками. Торговые санкции относятся к калийным удобрениям, нефтепродуктам, а также товарам двойного назначения.

"Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании", — прокомментировал Лукашенко.

Обращаясь к журналисту Би-би-си, задавшему вопрос про санкции, Лукашенко заявил: "Вы же [Британия и США] развяжете третью мировую войну. Вы что, к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей! А если и будут, это не вы".