Выборы президента в США: демократы требуют "прекратить абсурдный цирк", сторонники Трампа идут на Вашингтон

Победивший на президентских выборах в США Джо Байден продолжает принимать поздравления от мировых лидеров и делает первые назначения в своей будущей администрации. Однако избрание по-прежнему отказывается признать президент Дональд Трамп и Республиканская партия.

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В четверг демократы призвали Трампа помочь будущей администрации в борьбе с коронавирусом и прекратить отрицать очевидную победу кандидата от демократов, о которой заявили ведущие американские СМИ.

"Сейчас они занимаются абсурдным цирком и отказываются признать реальность, — сказала спикер Палаты представителей Ненси Пелоси. — Прекратите этот цирк и начните заниматься тем, что действительно важно для американского народа: его здоровьем и экономическим положением".

Тем временем сторонники Трампа, которые верят утверждениям президента о массовых фальсификациях на президентских выборах, готовят демонстрацию в Вашингтоне. Она должна состояться в эти выходные.

Эксперты в области экстремизма предупредили, что акция может закончиться насилием, поскольку ее организуют крайне правые группировки. В числе тех, кто намерен выйти на улицы американской столицы, — группа Proud Boys ("Гордые парни"), которых Трамп отказался осудить во время дебатов с Байденом и которые известны склонностью к уличным потасовкам с противниками. К ним могут присоединиться сторонники идеи превосходства белой расы и послоедователи различных теорий заговора.

Акции носят несколько названий, в том числе "Марш миллионов MAGA" (Make America Great Again — "сделаем Америку снова великой" — главный лозунг кампании Трампа), а также "Нет воровству!" (имеются в виду утверждения Трампа, что у него украли победу на выборах) и "Марш за Трампа".

Вашингтонская полиция предупредила, что участники акций должны оставить оружие дома, в противном случае они будут арестованы.

Эксперты опасаются, что сторонники Трампа могут начать конфликт с демонстрантами, поддерживающими Байдена, которые находятся около Белого дома.

Поздравления Байдену

Неопределившимися в президентской гонке пока еще остаются три штата: Аризона, Джорджия и Северная Каролина. Несмотря на это, согласно оценкам прессы и большинства аналитиков, Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов выборщиков. У него их 279, у Трампа — 217.

Хотя президент Трамп и значительная доля республиканцев уверены, что выборы были сфальсифицированы, Байден уже получает поздравления от мировых лидеров как избранный президент. В числе прочих ему звонили Борис Джонсон, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро призвал его "прекратить демонизацию боливарской революции" и выразил надежду на сотрудничество.

"Я говорю им, что Америка вернулась. Мы возвращаемся в игру, и не только мы", — сказал Байден репортерам после разговоров с европейскими лидерами.

Также среди поздравивших Байдена — турецкий лидер Реджеп Эрдоган, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и член Конституционного совета Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Россия поздравлять Байдена пока не торопится. В понедельник, то есть уже после того, как кандидата от демократов объявили избранным президентом, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают "корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов". С тех пор позиция Москвы не изменилась.

Для Байдена — как будущего президента и католика — было важно получить признание и поздравление от Папы римского. В четверг понтифик позвонил ему и поздравил с победой.

Большинство республиканцев не верят в честные выборы

Лидеры республиканцев продолжают настаивать на том, что результаты прошедших выборов до сих пор не известны, заявляя о том, что голосование сопровождалось многочисленными фальсификациями и мошенничеством. Однако эксперты говорят, что у претензий Трампа мало перспектив в суде.

Еще до начала выборов Трамп не раз заявлял о грядущих фальсификациях. Американский новостной сайт Politico провел опрос среди избирателей и выяснил, что 70% членов Республиканской партии не считают, что выборы были свободными или честными. До выборов этот показатель составлял 35%. Большинство сторонников Трампа уверено, что массовое голосование по почте привело к подтасовкам. Это соответствует позиции самого президента.

В свою очередь, 90% демократов думают, что выборы прошли честно, тогда как до 3 ноября такую уверенность высказывали лишь 52% опрошенных.

Тем не менее, несколько видных членов Республиканской партии не согласны с Трампом — они либо передали свои поздравления Байдену, либо призвали к спокойной передаче власти. Среди них — сенаторы от семи штатов и шесть членов Палаты представителей.

Байдена не посвящают в гостайны

Нежелание Трампа признать поражение привело к тому, что он изменил сложившейся в США традиции, когда избранному президенту предоставляют секретные разведданные, касающиеся безопасности страны, наравне с уходящим президентом. Например, в 2000 году Билл Клинтон предоставлял Джорджу Бушу-младшему копии отчетов еще до того, как он был объявлен победителем выборов, а пересчет голосов во Флориде продолжался.

Байден же не получает ежедневных отчетов, а, следовательно, не владеет информацией, собранной разведкой об угрозах для США, как в стране, так и за ее пределами.

Сенатор-республиканец от Оклахомы Джеймс Ланкфорд пообещал вмешаться в ситуацию, если Байден не начнет получать документ до пятницы. Позже в высокопоставленный республиканец Линдси Грэм также заявил, что Байден должен получать такой отчет.

Бывшие главы аппарата Белого дома, Энди Кард и Джон Подеста, работавшие с Бушем и Клинтоном, заявили на страницах Washington Post, что промедление с передачей дел от уходящего президента к новому может быть чревато опасностью. "Не прошло и восьми месяцев после инаугурации Буша, как два самолета влетели во Всемирный торговый центр, убив почти 3 тыс. американцев", — написали они.

В четверг вечером к призыву Карда и Подесты присоединились более 150 бывших сотрудников американских структур безопасности. В коллективном письме они предупреждают: промедление с передачей власти — это серьезный риск для национальной безопасности.

Первое назначение

Тем временем Байден начал формирование своей администрации. Будущим главой аппарата Белого дома избранный президент назначил опытного политика Рона Клайна, который работает с Байденом еще с 1980-х годов, когда тот был сенатором. Он также занимал должность помощника Байдена, когда тот являлся вице-президентом.

Клайн также работал в командах Барака Обамы и бывшего вице-президента Альберта Гора. Его персонажа в фильме о президентских выборах 2000 года "Пересчет", снятом в 2008 году, сыграл Кевин Спейси.

Для назначения главы аппарата президенту не требуется согласование с Сенатом, контроль над которым с высокой долей вероятности сохранят республиканцы.

Что ждет мигрантов при Байдене

В том, что касается политической программы, Байден намерен в первую очередь сделать упор на борьбу с Covid-19, усиление экономики, искоренение расового неравенства и борьбу с климатическими изменениями.

Избранный президент также обещает защитить от депортации 650 тыс. человек, которые приехали в США несовершеннолетними, прекратить строительство стены с Мексикой, начатое Дональдом Трампом и отменить запрет на въезд из 13 мусульманских стран. Он планирует воссоединить родителей-нелегальных мигрантов и детей (их более 600), которые были разлучены в рамках программы Трампа по борбе с нелегалами.

Ранее стало известно, что Байден планирует отменить некоторые указы Трампа и вернуть США в Парижское соглашение по климату и отменить приостановку членства страны во Всемирной организации здравоохранения.