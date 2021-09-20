Выборы в России: КПРФ отказывается признавать результаты в Москве из-за электронного голосования

На выборах в Госдуму восьмого созыва "Единая Россия" получила конституционное большинство. На втором месте находится КПРФ. Партия заявила, что отказывается признавать результаты электронного голосования в Москве. Результаты голосования по московскому региону долго не публиковались, и поступала информация о многочисленных нарушениях.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

У "Единой России" — конституционное большинство

Для принятия конституционных законов требуется конституционное большинство в ⅔ голосов от общего числа депутатов Госдумы и ¾ голосов от общего числа членов Совета Федерации. Конституционное большинство снова получает "Единая Россия" — она лидирует после обработки 99% протоколов голосования, набирая 49,82% голосов. Второе место у КПРФ (19%), далее следуют ЛДПР (7,49%) и "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (7,42%). Также в Госдуму проходит партия "Новые Люди" с результатом 5,35% голосов.

Больше одного процента голосов набирают Партия пенсионеров (2,48%), "Яблоко" (1,31%) и "Коммунисты России" (1,28%). В одномандатных округах "Единая Россия" пока выигрывает 88% мандатов (199 мест). КПРФ — 4,45% (9 мандатов), "Справедливая Россия" — 3,56% (8 мандатов). ЛДПР, "Родина", Партия Роста и "Гражданская платформа" берут по одному мандату. Еще 5 мест у самовыдвиженцев.

Согласно предварительным подсчетам протоколов, кандидаты-одномандатники от КПРФ лидировали как минимум в четырех московских округах. Однако затем кандидаты от власти стали опережать коммунистов, которые ночью заявляли о нарушениях при подсчете голосов и оформлении протоколов.

Коммунисты отказываются признавать итоги электронного голосования



В семи регионах России, включая Москву, было проведено электронное голосование. Вскоре после завершения голосования Центризбирком опубликовал результаты из всех регионов, кроме Москвы. "Что произошло и почему Москва так долго подводит эти итоги, я пока не в курсе", — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Около четырех часов вечера итоги по Москве появились сайте Московской городской избирательной комиссии. При этом опубликованы в общем массиве данных как сведения с отдельных участков. Чтобы найти результаты онлайн-голосования, нужно изучить списки участков в каждом из округов. На заседании ЦИК России сообщили, что результаты электронного голосования опубликовали около 4 часов ночи. О том, что итоги онлайн-голосования подведены, ранее не сообщалось. Однако, как отмечает "Медуза", в 13:00 данные по Москве на сайте избиркома отсутствовали.

Зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков заявил, что партия не признает результаты электронного голосования, по результатам которого коммунисты уступили в одномандатных округах.

"Данные электронного голосования по Москве мы не признаем и не признаем. В партии видели как картинка изменилась после выбрасывания цифрового результата", — сказал Новиков на пресс-конференции (цитата по "Интерфаксу"). Новиков сказал, что КПРФ будет убеждать страну, "что нужно восстать и бороться против цифровых новаций". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал сторонников партии "защищать результаты выборов как подольские курсанты защищали Москву".

"Утром ввели [электронные бланки] — и все перечеркнули. <…> Вдруг оказывается, „Единая Россия" выигрывает в Москве везде. С какого бодуна? По какому закону и за какой счет это можно сделать? Только за счет халтуры… Мы все равно это не признаем, это недопустимо", — заявил Зюганов.

Cопредседатель Общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот заявил, что количество электронных голосов, подданных за кандидатов в Москве на выборах в Госдуму РФ, оказалось на 78 тысяч больше, чем было выдано бюллетеней. Обсуждая итоги выборов в эфире Радио "Свобода", сопредседатель "Голоса" назвал процедуру онлайн-голосования в российской столице позором, а сами выборы — "одними из самых грязных" в российской истории. По мнению Удота, результаты электронного голосования в столице должны быть полностью отменены.

"Умное голосование" Навального потерпело неудачу?



Кандидаты, предложенные "Умным голосованием" — проектом сторонников оппозиционера Алексея Навального, которое предлагало голосовать за конкретного кандидата, у которого максимальные шансы победить единоросса — проигрывают почти во всех 15 округах в Москве.

При этом, как заявляет Навальный, без электронного голосования картина была бы совершенно иной. Если брать данные только по оффлайновым участкам,"в Москве кандидаты „Умного голосования" победили в 11 округах из 15, а в Питере — в 7 из 8".