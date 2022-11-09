Выборы в США: контроль над нижней палатой переходит республиканцам, идет борьба за Сенат

В США прошли промежуточные выборы, по итогам которых будет полностью переизбрана Палата представителей и треть сенаторов, а на уровне многих штатов — губернаторы и законодательные собрания. Подсчет голосов продолжается, и от них зависит судьба четырех десятков кресел в Конгрессе. Мы рассказываем, на какие регионы США стоит обратить внимание и почему.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Предварительные подсчеты подтверждают прогноз телекомпании Си-би-эс — американского партнера Би-би-си, — что контроль над Палатой представителей перейдет к республиканцам. В настоящее время обе палаты Конгресса контролируются демократами президента Джо Байдена.

До выборов демократы занимали в Палате представителей 220 кресел, республиканцы — 212. Чтобы получить большинство, у партии должно быть 218 мест. То есть, чтобы перехватить инициативу, республиканцам нужно дополучить на этих выборах всего шесть мандатов (и повторно выиграть во всех остальных округах).

Пока, судя по предварительным результатам, результат республиканцев можно считать неплохим, однако назвать его большим успехом все же нельзя, отмечает корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер.

Впрочем, уже сейчас можно констатировать, что "красной волны" — повального голосования во всех, штатах за республиканцев — не произошло. По мнению стратега республиканцев Патрика Руффини, демократы получили больше голосов, чем ожидалось, из-за отмены Конституционным судом США своего решения от 1973 года, которое гарантировало конституционное право женщин на аборт.

На выборах губернаторов влиятельные республиканцы одержали победу во Флориде, Техасе и Джорджии, однако два губернаторских места перешли к демократам.

Что касается Сената, то предварительные опросы по-прежнему показывают примерно равные шансы и для демократов, и для республиканцев. Республиканцы стали лидерами в штатах, где изначально имели преимущество, но демократы также одержали победу там, где ожидалось, и к тому же получили кресло сенатора от Пенсильвании.

Флорида: победа Рона Десантиса



Первый важный результат избирательной ночи — переизбрание на новый срок губернатора Флориды, республиканца Рона Десантиса, возглавляющего штат с 2019 года.

По прогнозам Си-би-эс, Десантис должен одержать победу, также сохранит свой мандат республиканский сенатор Марко Рубио.

Как передает корреспондент Би-би-си Нада Тавфик, которая работает во Флориде, результаты голосования в этом штате могут стать определяющими для судьбы Палаты представителей.

И хотя победа республиканцев здесь была ожидаемой, многое зависело от того, насколько значительным окажется их преимущество. На президентских выборах 2020 года Дональд Трамп победил во Флориде с преимуществом более 3% — самым большим в истории президентских выборов в этом штате с 2004 года, однако все же не столь внушительным, чтобы можно было с уверенностью записать штат в "красный пояс".

На этот раз результат республиканцев превзошел самые смелые прогнозы. Десантис обошел своего соперника-демократа почти на 20 процентных пунктов, получив к тому же абсолютное большинство голосов избирателей латиноамериканского происхождения, составляющих почти треть населения штата.

Для политика, которого называют одним из вероятных претендентов на президентский пост в 2024 году, это блестящий результат, который наверняка лишь укрепит президентские амбиции Десантиса. А политологам остается лишь констатировать, что симпатии избирателей Флориды все больше дрейфуют в правую часть политического спектра.

Однако результатами голосования в штате остались довольны не все республиканцы. Узнав о столь убедительной победе Десантиса, уязвленный Дональд Трамп тут же публично порекомендовал губернатору воздержаться от участия в президентских выборах 2024 года — и даже пригрозил обнародовать якобы имеющийся у него на Десантиса компромат.

"Он может сильно себе навредить, если пойдет на выборы. Не думаю, что это будет хорошо для партии", — заявил Трамп. И добавил, что в таком случае может рассказать о Десантисе "кое-что, что выставит его не в лучшем свете".

"Я его знаю о нем больше, чем кто-либо — может быть, за исключением его жены", — заверил бывший президент.

Аризона: важнейшее поле боя



Как передает из Аризоны корреспондент Би-би-си Софи Лонг, этот штат является одним из самых важных на политической карте США и в нем можно в миниатюре увидеть процессы, которые происходят по всей стране.

Инфляция здесь выше среднеамериканской; намного острее, чем в других штатах, стоит проблема миграции и безопасности (Аризона граничит с Мексикой). Кроме того, здесь очень очевидны последствия глобального потепления — штат страдает от засух и пожаров. Местные жители также не прекращают ожесточенно спорить о легальности абортов.

Аризона традиционно была республиканским штатом, но в 2020 году Джо Байден выиграл здесь с совсем небольшим преимуществом (меньше половины процентного пункта). Бывший президент Трамп пытался убедить сотрудников местной избирательной комиссии отменить результат голосования.

Сейчас в Аризоне ведутся одни из самых ожесточенных политических битв в США. Республиканцы и демократы идут здесь буквально нос к носу, и политическое расстояние между ними никогда еще не было настолько большим.

Пенсильвания: губернатор и президентские выборы



Пенсильвания была еще одним "колеблющимся штатом", который мог проголосовать как за демократов, так и за республиканцев. Здесь дважды победил Барак Обама, но в 2016 году избиратели поддержали Трампа, а не Хиллари Клинтон. В 2020 году они снова отдали предпочтение демократам, проголосовав за Джо Байдена.

За пост губернатора Пенсильвании борется отставной полковник и сторонник христианского фундаментализма сенатор Даг Мастриано, который участвовал в неудачной попытке Трампа и его окружения оспорить победу Байдена на президентских выборах 2020 года. Мастриано заявлял, что если его выберут губернатором, он будет контролировать процесс сертификации президентских выборов в своем штате.

Однако судя по прогнозу Си-би-эс, Мастриано проиграл — и губернатором будет избран демократ Джош Шапиро.

Как передает корреспондент Би-би-си Джон Садворт, который работает в Пенсильвании, главными здесь стали две гонки. Первая — за пост губернатора, а вторая — за место сенатора. В верхнюю палату Конгресса баллотировались ставленник Трампа популярный телеведущий, бывший врач Мехмет Оз и демократ Джон Феттерман, который и стал победителем.

Феттерман старался заручиться поддержкой местных рабочих и противопоставлял себя Озу, которого обвиняют в непонимании обычных людей и оторванности от их жизни. Оза при этом поддерживает бывший президент США Дональд Трамп.

Итоговые результаты выборов в Пенсильвании могут объявить лишь через несколько дней — это связано с местной системой подсчета голосов. Поэтому есть опасения, что подобная задержка может спровоцировать новые конспирологические теории, отмечает наш корреспондент.

Однако по подсчетам основных СМИ, которым в США доверяют так же, как официальным сводкам, Феттерман победил. Он сменит в кресле сенатора от Пенсильвании республиканца Пэт Туми. Сам доктор Оз признал свое поражение.

Феттерман, как обычно одетый в худи, выступил перед своими сторонниками в Питтсбурге.

"Это борьба за будущее каждого сообщества, по всей Пенсильвании. За каждый маленький город и за каждого человека, который чувствует, что его оставили позади. […] За каждый закрытый завод", — сказал он.

Джорджия: перевыборы



В штате Джорджия, где победа Байдена в 2020-м стала первым успехом кандидата в президенты от демократов с 1992 года, дело идет ко второму туру. За место сенатора здесь борются демократ Рафаэль Уорнок и поддержанный Трампом знаменитый игрок в американский футбол Гершель Уолкер. Последний резко выступает против абортов, хотя во время кампании звучали утверждения, что он якобы заплатил двум женщинам за прерывание беременности.

По состоянию на день среды похоже, что в Джорджии предстоит второй тур: подсчитано более 99% голосов, но Уорнок, незначительно опережающий соперника, пока не набрал 50%, необходимых ему, чтобы избежать повторного голосования.

В правительстве штата уже говорят о том, что второй тур состоится и пройдет 6 декабря — об этом написал в "Твиттере" чиновник правительства Джорджии Гейб Стерлинг.

Уорнок — пастор баптистской церкви Эбенезера, где в свое время вел службы Мартин Лютер Кинг-младший. На выборах прошлого года голосование в Джорджии решило судьбу Сената — в склонном голосовать за республиканцев штате тогда одержал победу демократ Уорнок.

Что же касается губернаторской гонки в Джорджии, Си-би-эс предсказывает победу республиканца Брайана Кемпа.

Где исход еще не решен



На выборах сенатора в Нью-Гемпшире борются демократ Мэгги Хассан и республиканец Дон Болдуч, который поддерживал признанные ложными конспирологические теории о том, что настоящим победителем президентских выборов в 2020 году якобы был Трамп. Впрочем, избирателей на этих выборах намного больше интересовала экономика, и по этой причине они могут сделать выбор в пользу республиканца. Но судя по прогнозам Си-би-эс после голосования, Хассан сохраняет свое место в Сенате.

Еще один важный штат — Висконсин, где республиканский сенатор Рон Джонсон сражается с претендентом от демократов — заместителем местного губернатора Манделой Барнсом.

В Аризоне демократ Марк Келли чуть опережает своего оппонента-республиканца Блейка Мастерса, но подчитано пока только 68% голосов.

В Неваде республиканец Адам Лаксалт сохраняет небольшое преимущество перед демократкой Кэтрин Кортез Масто, первой женщиной-латиноамериканкой на посту сенатора.

Почему важны эти выборы



Результаты этих выборов неизбежно сильно повлияют на следующие два года президентства Джо Байдена и его политику, включая противодействие российской агрессии в Украине.

Все 435 членов Палаты представителей переизбираются каждые два года. В последние два года большинство в палате имели демократы. Это типично: при избрании нового президента его партия чаще всего получает контроль над обеими палатами Конгресса.

Однако шансы демократов сохранить свое влияние в Конгрессе невелики — обычно партия действующего президента на его первом сроке промежуточные выборы проигрывает. Исключение было только в 2002 году, через год после терактов 11 сентября, когда популярность Буша-младшего оставалась очень высокой.

Подробнее о раскладе в текущей выборной ситуации мы рассказали здесь.

Потеря любой из палат затруднит в следующие два года жизнь президенту Байдену, поскольку республиканцы будут пытаться блокировать принятие законов, и смогут проводить свои — например, помощь Украине и запрет на аборты.