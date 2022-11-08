Выборы в США: кто возьмет под контроль Конгресс и ключевые решения?

Во вторник в США проходят так называемые промежуточные выборы, первые участки открылись в полдень по рижскому времени, остальные — в 13 часов. Эти выборы определят, кто следующие два года будет контролировать Конгресс США.

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Американцы полностью переизбирают Палату представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторов во многих штатах.

В настоящее время обе палаты парламента контролируются демократами президента Джо Байдена, и, по прогнозам, республиканцы возьмут Палату представителей.

Результаты этих выборов неизбежно повлияют на следующие два года президентства Джо Байдена и его политику, включая противодействие российской агрессии в Украине.

Все 435 членов Палаты представителей переизбираются каждые два года. В последние два года большинство в палате имели демократы. Это типично: при избрании нового президента его партия чаще всего получает контроль над обеими палатами Конгресса.

Однако шансы демократов сохранить свое влияние в Конгрессе невелики — обычно партия действующего президента промежуточные выборы проигрывает. Исключение было только в 2002 году, через год после терактов 11 сентября, когда популярность Буша-младшего была очень высокой.

Кроме того, структурное преимущество. По Конституции, в каждом избирательном округе должно проживать примерно равное число избирателей, но при этом в каждом штате должен быть хотя бы один округ (в малонаселенных штатах так и есть — например, штат Аляска представляет всего один конгрессмен). Все остальное остается на усмотрение штатов, и во многих из них это означает, что избирательные округа нарезают те, кто имеет большинство в законодательном собрании штата (иногда с правом вето у губернатора).

Эта практика (у нее есть особое название — джерримендеринг) приводит к тому, что в большинстве округов у одной из двух партий шансы абсолютны. По данным Cook Political Report, демократы гарантированно побеждают в 159 округах, а республиканцы — в 188. Еще в 29 округах вероятность победы демократов оценивается как высокая.

Чтобы набрать большинство, демократам нужно победить еще в 30 округах, при этом "неопределившихся" округов, где результат непредсказуем, всего 35, и 10 из них по данным опросов, склоняются к республиканцам.

Об исходе борьбы за Сенат, где переизбирается 35 сенаторов, можно говорить с гораздо меньшей уверенностью. Агрегатор опросов FiveThirtyEight сейчас прогнозирует, что контроль над палатой может с равной вероятностью как остаться за демократами, так и перейти к республиканцам.

Потеря любой из палат сделает следующие два года очень трудными для Байдена, поскольку республиканцы будут пытаться блокировать принятие законов, и смогут проводить свои — например, запрет на аборты.

Также, если республиканцы возьмут большинство в Конгрессе, это может серьезно изменить политику США по отношению к войне в Украине.

Буквально 4 ноября конгрессвумен из Джорджии Марджори Тэйлор Грин, республиканка, трампистка и последовательница культа QAnon, заявила, что от республиканского Конгресса Украина ни получит "ни гроша".

Ее взгляды в Республиканской партии отнюдь не маргинальны: в октябре лидер (пока) меньшинства в Палате представителей и ее вероятный будущий спикер Кевин Маккарти заявил, что никаких "чеков без указания суммы" Конгресс администрации выписывать больше не будет. Скептически к поддержке Украины относятся такие популярные в партии деятели, как Дональд Трамп, его сыновья или телеведущий Fox News Такер Карлсон.

Бывший президент США Дональд Трамп использовал свой последний митинг перед выборами, чтобы объявить о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году.

Джо Байден тоже несколько раз говорил, что намерен выдвигаться на второй срок. Не все ему верили; многих смущает, что в 2024 году, вскоре после выборов, политику исполнится 82 года. Если результаты нынешних выборов окажутся неудачными для демократов и если рейтинг Байдена в последующие месяцы не восстановится, он подвергнется сильному давлению внутри партии, с тем чтобы уступить дорогу более перспективным кандидатам.