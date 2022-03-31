Выборы в Венгрии и еe отношения с Евросоюзом

Виктор Орбан привел к победе свою партию "Фидес" на выборах 2010 году и, в качестве премьер-министра, сразу начал проводить в Венгрии широкие и глубокие преобразования. В правящих кругах Евросоюза к ним отнеслись настороженно, осудив, в частности, ущемление свободы СМИ и прав ЛГБТ-сообщества. Между Будапештом и Брюсселем разгорелся идеологический конфликт, передает телеканал Euronews.

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"Если мы посмотрим на последние 12 лет, то увидим, что положение с верховенством права и демократией в Венгрии значительно ухудшилось, — сказала немецкий евродепутат-социалист Катарина Барли. — Пришло время задаться вопросом, соответствует ли эта страна вообще демократическим стандартам".

Отношения Венгрии с Евросоюзом достигли наибольшей напряженности в 2015 по вопросу о миграции, когда Орбан построил пограничный забор и выступил против приема беженцев. Примерно в то же время агентство ЕС по борьбе с мошенничеством OLAF подняло тревогу по поводу нецелевого использования выделяемых Венгрии из общего бюджета денег.

"Все знают, что венгерское правительство, особенно Виктор Орбан и его клан, погрязли в коррупции, — продолжала Барли. — Это, вероятно, самое коррумпированное правительство в Европе".

После того, как в 2018 Орбан был переизбран на третий срок, давление на него извне было усилено. Европарламент проголосовал за применение против Венгрии дисциплинарной процедуры, а Евросоюз решил увязать финансирование этой страны с соблюдением ею принципов правового государства.

"Обсуждения и переговоры на эту темы были очень трудными, — сказал директор организации VoteWatch Europe Дору Франтеску. — Господину Орбану удалось добиться некоторых уступок, но не столь значительных, на которые он надеялся. Его позиции оказались не такими сильными, как он торжественно объявил дома".

Сейчас правящей "Фидес" бросает вызов оппозиционная коалиция из шести партий. Их основной лозунг — "Венгрия принадлежит Евросоюзу и равняется на Запад". Но, по мнению наблюдателя за выборами, даже если Орбан проиграет, отношения Будапешта c Брюсселем вряд ли скоро наладятся: "Если в Венгрии победит оппозиция, правительство будет состоять из многих партий. А, как мы знаем, разношерстный кабинет, состоящий из мало согласных друг другом политиков, которые объединяют свои силы только для того, чтобы избавиться от более крупного врага, не может быть стабильным правительством в долгосрочной перспективе. "

Но если нынешний премьер останется на посту, его власть, вероятно, будет ослаблена, что заставит Виктора Орбана быть более сговорчивым со своим европейским партнерам и более терпимым к проявлением инакомыслия в своей стране.