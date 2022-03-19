Выигравшая в лотерею 5,8 млн евро жительница Литвы пожертвует часть денег Украине

Жительница Литвы из города Утене в начале марта выиграла главный приз международной лотереи Vikinglotto в размере 5,8 млн. евро. Литовка сообщила, что часть выигрыша отдаст в помощь Украине, пишет RuDelfi.lt.

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Главный приз лотереи Vikinglotto выиграла жительница из Утены, которой больше 50 лет. Билет, которой принес ей выигрыш в 5 799 299,7 евро, Лина купила 2 марта.

"Я просто решила пойти за покупками в тот магазин. Когда я уже готовилась расплатиться, кассир предложила мне лотерейный билет. Я редко их покупаю — только по случаю, например, на Рождество. Оставалось всего несколько билетов Vikinglotto, я взяла два из них", — рассказала историю покупки билета женщина.

"О выигрыше знают всего несколько самых близких людей. Надеюсь, так и будет — никому не собираюсь рассказывать. Не хочу лишиться покоя. Кроме того, я не планирую что-то серьезно менять в моей жизни — не собираюсь делать особые покупки, путешествовать и т.д.", — сказала женщина.

По ее словам, она постарается поделиться деньгами с теми, кто в них особенно нуждается: "Планирую сделать пожертвование для Украины. Кроме того, я поддерживала "Акцию исполнений" и другие проекты, буду это делать и в будущем. Я вообще всегда в жизни старалась помочь другим и помогаю".

Поскольку Лина выиграла крупную сумму, ей предложили консультации психолога и финансового консультанта.

Это не первый случай выигрыша крупной суммы в лотерею жителями Литвы. В феврале 2021 года вильнюсец выиграл в Vikinglotto больше 13 мн. евро. А в январе 2022 года другой вильнюсец выиграл в Eurojackpot свыше 24 млн. евро.

А житель Эстонии из города в Виймси в середине марта выиграл в лотерею Eurojackpot сумму в размере 2 007 890,70 евро. Победу на уровне 5+1 житель Эстонии разделил с игроком из Германии, который выиграл такую же сумму. В тот же день был разыгран джекпот в размере 90 миллионов евро, который разделят между собой игроки из Норвегии и Финляндии, сообщает rus.DELFi.ee.

На прошлой неделе в лотерее Eurojackpot крупнейший выигрыш призового уровня 5+1 составил почти полмиллиона евро, а если точнее 457 490 евро. Билет был куплен в интернете. В тот раз на уровне 5+1 было шесть победителей.

Кстати, Eurojackpot обновил правила игры — теперь они будут одинаковыми для участников из всех стран, играющих в Eurojackpot. Розыгрыши теперь будут проходить два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Первый розыгрыш состоится 29 марта. В будущем джекпот может увеличиться до 120 миллионов евро, а из 12 дополнительных номеров будут выбраны еще два дополнительных номера вместо нынешних 10.