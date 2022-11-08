"Вынужденная стратегическая пауза" в войне в Украине. Кому она будет выгодна?

Обстановка на фронте в Украине остается напряженной, хотя больших изменений не было уже несколько недель. Российская армия пытается перехватить инициативу, украинская - удержать ее. И та, и другая стремятся наращивать силы, при этом мобилизация не обеспечила России преимущество, а погода может помешать обеим сторонам. О чем свидетельствует возникшая пауза?

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В последние недели в войне появились два новых фактора, которые сильно влияют на характер боевых действий. Это осенняя непогода, а также появление на фронте в российских частях новых мобилизованных военнослужащих.

Прорывов российской обороны, подобных тем, что происходили в сентябре в районе Балаклеи, в октябре под Лиманом и в Херсонской области, в последнее время больше не происходит.

Украинская тактика прощупывания российской обороны и последующих прорывов в слабых местах сейчас, очевидно, не приводит к решительному успеху. Тем не менее ВСУ продолжает пытаться наступать в районе Сватово на севере Луганской области, а также, возможно, готовится наступать под Херсоном.

"На характер боевых действий сейчас влияют как погода, так и соотношение сил, - рассказал Би-би-си израильский военный эксперт Давид Гендельман. - Грязь и распутица затрудняют движение по земле, облачность и дожди ограничивают применение авиации и БПЛА, это затрудняет наступление".

"В плане соотношения сил россияне пополняют ряды мобилизованными, и хотя их качество оставляет желать лучшего, на конкретных участках их количество дает возможность повысить оперативные плотности - и таким образом мешает украинскому наступлению", - считает эксперт.

Вероятно, ни одна из сторон сейчас не в состоянии создать численный перевес на каком-то участке фронта, необходимый для прорыва.

"Вероятная стратегическая пауза"

Хотя обе стороны и пытаются наступать сразу на нескольких направлениях, а обстановка на фронте остается напряженной, обе стороны, по оценкам экспертов, скорее готовятся к будущим операциям, а не проводят полномасштабные наступательные действия сейчас.

"В плане соотношения сил обе стороны стремятся наращивать силы., - полагает Гендельман. - По сообщениям, на фронте находится пока малая часть российских мобилизованных - до 50 тысяч. И еще примерно столько же во вторых эшелонах, основная масса на фронт еще не прибыла. ВСУ со своей стороны создают новые соединения, которые после комплектования и обучения можно будет бросить в бой, а также маневрируют резервами".

Около 80 тысяч мобилизованных сейчас находится в зоне боевых действий, из них около 50 тысяч человек принимают в них участие, заявил накануне российский президент Владимир Путин.

"41 тысяч человек - это в значительной мере принудительно вернувшиеся в войска "пятисотые", - считает российский военный эксперт Виктор Мураховский. "Пятисотые" на военном жаргоне - те, кто написал рапорт о расторжении контракта. "Еще 41 000 человек - это укомплектование войск до штатов военного времени", - написал он в своем телеграм-канале.

"Логично предположить, что вынужденная стратегическая пауза к концу этого времени года будет весьма полезна обеим сторонам, - пишет первый зампред комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаил Забродский. - Конечно, в той мере, насколько можно говорить о пользе войны вообще. Использование двух-трех зимних месяцев для пополнения, формирования и подготовки войск к дальнейшим действиям также вполне логично".

"Нет другого выхода, кроме использования мобилизованных"

Для российской армии эта "вынужденная стратегическая пауза" важна, поскольку увеличение количества войск на фронте за счет мобилизованных еще не означает повышения их качества.

"Главная проблема пехоты - слабое взаимодействие, - пишет Мураховский. - Танки действуют сами по себе. Артиллерия работает по своему распорядку. Командир батальона воюет растопыренными пальцами. Мне трудно представить ситуацию, когда под прикрытием огня своей артиллерии танки и пехота не овладевают назначенным рубежом. Значит, проблема во взаимодействии. Как-то не рассчитали огневой вал артиллерии, не двинулась пехота, не пошли танки".

По данным Мураховского, более 200 тысяч мобилизованных проходят ускоренную подготовку. При этом, судя по сообщениям СМИ и телеграм-каналов, которые были в последние дни, мобилизованных часто направляют на фронт практически без подготовки и поддержки.

Если такие солдаты попадают в качестве пополнения в те части, которые воюют давно, это, с одной стороны, снижает общую боеспособность подразделения, но с другой - новобранцы быстрее приобретают боевой опыт.

Но так происходит не всегда, и в рассказах мобилизованных часто фигурируют истории, когда на передовой оказывались группы, целиком состоящие из неопытных бойцов, подчас без офицеров.

Мобилизованные на фронте вполне могут заполнить ослабленные участки, с их помощью можно создать более-менее непрерывную линию обороны. Но для наступления нужна гораздо более сложная, долгая подготовка, слаживание на высоком уровне.

Помимо отсутствия боевого опыта и, как следствие, снижения боеспособности, части, состоящие из мобилизованных, обладают еще одним недостатком - эти люди были призваны в армию и отправлены на войну насильно - и, как следствие, их боевой дух и мотивированность не столь высоки, как у кадровых военных или добровольцев.

Боевой дух зависит не только от потерь на фронте, но даже от материального обеспечения, включая выплаты денежного довольствия. Ранее стало известно о случаях, когда мобилизованные выражали недовольство тем, что не увидели обещанные единовременные выплаты. Они также жаловались на плохие условия содержания и проблемы с обмундированием. В сети появились видеообращения жен и матерей мобилизованных, которые тоже жаловались на плохие условия службы своих родственников, обращаясь к региональным властям.

"Потери среди мобилизованных россиян несомненно используются украинской пропагандой для раскачивания внутренней ситуации в России, но не факт, что это повлияет каким-то коренным образом, - считает Гендельман. - И у России все равно нет другого выхода, кроме использования мобилизованных. Все отрицательные политические последствия были известны заранее, и именно поэтому с мобилизацией тянули, как могли, пока прорыв ВСУ на харьковском направлении не вынудил их к этому".

Что будет с Херсоном

Ситуация в южной части фронта в районе Херсона остается неопределенной.

Для Украины освобождение этого города - важная политическая цель войны, и от намерения освободить этот город никто в руководстве страны и командовании ВСУ не отказывался. Но ввязываться в городские бои в столь крупном населенном пункте опасно, потому что городской театр - один из самых сложных на войне.

Россия провела спешную эвакуацию из города оккупационной администрации и некоторой части населения. Город, по сообщениям, готовят к обороне.

С одной стороны, для России военная группировка на правом берегу Днепра вокруг Херсона - довольно большая обуза. Ее трудно снабжать, а если ВСУ начнет активно штурмовать город, то потенциально это может обернуться и большими потерями, ведь отвести войска в случае опасности будет сложно.

Оставление города и отвод войск высвободят силы, которые можно использовать на других направлениях, а оборона по Днепру, который сам по себе является естественной преградой, будет значительно более легкой задачей, чем защита плацдарма.

С другой стороны, потеря Херсона с политической точки зрения станет большой проблемой, поскольку его уже объявили российским на самом высоком уровне. Кроме того, возможно, в России все еще надеются в будущем начать наступление в направлении Николаева, а сделать это с плацдарма проще, чем с форсированием широкой реки. Поэтому намерения российского командования относительно Херсона остаются не очень понятными.

Борьба за инициативу

Более активные боевые действия в последние дни ведутся в районе Сватово, где ВСУ пытаются охватить город с двух сторон. Это наступление на севере Луганской области - последствия активных боевых действий в октябре.

Тогда ВСУ освободили значительную территорию Харьковской области, взяв Изюм, Балаклею, Лиман и многие другие населенные пункты. Наступление стало возможным из-за того, что оборонительные позиции российской армии были слабыми, что стало следствием нехватки живой силы. Теперь именно в этот район активно присылают мобилизованных, стараясь в оперативном порядке остановить украинское наступление, следует из сообщений военных блогеров.

В сообщениях о гибели мобилизованных на фронте говорится именно о сватовском направлении, где плохо подготовленные и плохо экипированные солдаты, судя по сообщениям, пытаются остановить украинцев.

И хотя прорывов, подобных лиманскому или балаклейскому, в районе Сватово в последние дни не происходило, судя по сообщениям, ВСУ может находиться уже в селе Поповка в 7 км от сватовских окраин.

Российская армия, в свою очередь, пытается не только остановить наступление ВСУ под Сватовым, но и развить свое наступление на двух других участках фронта уже в Донецкой области - в районе Авдеевки и Угледара.

В районе Угледара, на окраине села Павловка, в воскресенье потери понесли морские пехотинцы из 155-й бригады Тихоокеанского флота. Они написали обращение к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, выдержки из которого опубликовали российские военные блогеры. О масштабах потерь идут споры - официальное российское командование их не признает, как и Кожемяко.

В жалобе морпехов из 155-й бригады, опубликованной прокремлевскими военными блогерами, говорилось, что в ходе "непонятного наступления" на село Павловка под Угледаром в Донецкой области за четыре дня они якобы потеряли около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Село Павловка уже не раз переходило из рук в руки и в начале недели оставалось в основном под контролем ВСУ.

Оба эти наступления - и российское в Донецкой области, и украинское на севере Луганской области - скорее, попытка перехватить и удержать инициативу, заставляя противника реагировать на обострения в выгодном для себя районе фронта.

Однако распутица, плохая погода, которая ограничивает действия беспилотников, а также подтянутые резервы, каковыми бы они ни были, мешают обеим сторонам в их наступлениях.